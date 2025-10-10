"Обречены на вечное союзничество": Токаев встретился с Путиным (видео)

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      "Обречены на вечное союзничество": Токаев встретился с Путиным (видео)

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
      Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Пресс-служба президента опубликовала фото и видео встречи двух лидеров.

      "Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, очень рад возможности на полях мероприятия, в котором мы участвовали, встретиться с вами отдельно, поговорить о развитии наших двусторонних отношений, сверить часы по некоторым международным сюжетам - все для нас очень важно, мы очень дорожим отношениями с Казахстаном", - такими словами открыл встречу президент России.

      "Вы знаете, могу смело сказать, что у нас все таки особые отношения, и не только благодаря нашим с вами личным, теплым дружеским отношениям, но и оттого, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве, и Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС, и активно сейчас продвигает очень многие вопросы в инициативном режиме.

      И, надо сказать, безусловно, все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами в рамках СНГ. Но у нас много и двусторонних вопросов, которые постоянно требуют нашего внимания.

      Со своей стороны хотел бы поблагодарить вас за ваше отношение к развитию российско-казахстанских связей. Уверен, что и сейчас наша встреча в таком двустороннем формате безусловно пойдет на пользу развитию наших связей", - добавил Владимир Путин.

      Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
      Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

      В ответ Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России за возможность встретиться в Душанбе, и отметил, что уже 12 ноября состоится его официальный визит в Россию.

      "Мы придаем очень большое значение этому, это очень важный для нас визит, готовимся, считаем, что в каком-то смысле эта встреча будет рубежной, в плане придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству, союзничеству.

      Вы правильно говорите о том, что мы - естественные союзники: между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, 7591 км. И связи, которые существуют между нашими странами, говорят о том, что Казахстан и Россия, в хорошем смысле слова, обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство и, в конце концов, дружбу", - сказал Токаев.

      "Показатели хорошие - к моему визиту в Россию мы подходим с высоким объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 млрд долларов.

      Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику, за все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 млрд долларов, и только в прошлом году наша экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. И отрадно, что и в этом году эта положительная динамика сохраняется, мы получим хорошие результаты.

      Надеюсь, в следующем году, в крайнем случае - через год, мы добьемся такого очень важного показателя, как отметка в 30 млрд в нашей взаимной торговле", - добавил глава государства.

      Он также отметил, что культурно-гуманитарные связи развиваются с положительной динамикой.

      "Только одна цифра - в Казахстане успешно функционирует 9 филиалов российских вузов. Это очень хороший признак, и, думаю, мы и далее будем продолжать работать в этом направлении.

      Сейчас, именно в эти дни, в Москве был открыт фестиваль казахской культуры, и, возможно, как раз к моему визиту состоится гала-концерт, за что мы благодарны российскому правительству, лично вам, уважаемый Владимир Владимирович.

      Я думаю, у нас есть о чем поговорить, потому что на повестке дня очень крупные вопросы. В частности, строительство АЭС с прямым участием "Росатома". Есть и другие крупные проекты, достаточно сказать, что уже реализовано 114 проектов на сумму почти 22 млрд долларов. И эта работа будет продолжаться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

      Напомним, ранее 7 октября президент Казахстана провел телефонный разговор с президентом России - Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

      До этого президенты созванивались в конце сентября - Токаев обсудил с Путиным предстоящий государственный визит в Россию. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

      Отметим, что в ноябре прошлого года Владимир Путин совершил государственный визит в Казахстан.

      В преддверии визита Путина в Казахстан президент РК Касым-Жомарт Токаев написал статью для российского издания. В ней Токаев рассказал о личных взаимоотношениях с Путиным.

      А в своей статье глава Российской Федерации выразил признательность руководству Казахстана и лично Касым-Жомарту Токаеву.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.