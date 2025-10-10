"Обречены на вечное союзничество": Токаев встретился с Путиным (видео)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Пресс-служба президента опубликовала фото и видео встречи двух лидеров.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, очень рад возможности на полях мероприятия, в котором мы участвовали, встретиться с вами отдельно, поговорить о развитии наших двусторонних отношений, сверить часы по некоторым международным сюжетам - все для нас очень важно, мы очень дорожим отношениями с Казахстаном", - такими словами открыл встречу президент России.

"Вы знаете, могу смело сказать, что у нас все таки особые отношения, и не только благодаря нашим с вами личным, теплым дружеским отношениям, но и оттого, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве, и Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС, и активно сейчас продвигает очень многие вопросы в инициативном режиме.

И, надо сказать, безусловно, все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами в рамках СНГ. Но у нас много и двусторонних вопросов, которые постоянно требуют нашего внимания.

Со своей стороны хотел бы поблагодарить вас за ваше отношение к развитию российско-казахстанских связей. Уверен, что и сейчас наша встреча в таком двустороннем формате безусловно пойдет на пользу развитию наших связей", - добавил Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

В ответ Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России за возможность встретиться в Душанбе, и отметил, что уже 12 ноября состоится его официальный визит в Россию.

"Мы придаем очень большое значение этому, это очень важный для нас визит, готовимся, считаем, что в каком-то смысле эта встреча будет рубежной, в плане придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству, союзничеству.

Вы правильно говорите о том, что мы - естественные союзники: между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница, 7591 км. И связи, которые существуют между нашими странами, говорят о том, что Казахстан и Россия, в хорошем смысле слова, обречены на вечное союзничество, стратегическое партнерство и, в конце концов, дружбу", - сказал Токаев.

"Показатели хорошие - к моему визиту в Россию мы подходим с высоким объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 млрд долларов.

Россия является одним из основных инвесторов в нашу экономику, за все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику более 26 млрд долларов, и только в прошлом году наша экономика получила 4 млрд долларов российских инвестиций. И отрадно, что и в этом году эта положительная динамика сохраняется, мы получим хорошие результаты.

Надеюсь, в следующем году, в крайнем случае - через год, мы добьемся такого очень важного показателя, как отметка в 30 млрд в нашей взаимной торговле", - добавил глава государства.

Он также отметил, что культурно-гуманитарные связи развиваются с положительной динамикой.

"Только одна цифра - в Казахстане успешно функционирует 9 филиалов российских вузов. Это очень хороший признак, и, думаю, мы и далее будем продолжать работать в этом направлении.

Сейчас, именно в эти дни, в Москве был открыт фестиваль казахской культуры, и, возможно, как раз к моему визиту состоится гала-концерт, за что мы благодарны российскому правительству, лично вам, уважаемый Владимир Владимирович.

Я думаю, у нас есть о чем поговорить, потому что на повестке дня очень крупные вопросы. В частности, строительство АЭС с прямым участием "Росатома". Есть и другие крупные проекты, достаточно сказать, что уже реализовано 114 проектов на сумму почти 22 млрд долларов. И эта работа будет продолжаться", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее 7 октября президент Казахстана провел телефонный разговор с президентом России - Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

До этого президенты созванивались в конце сентября - Токаев обсудил с Путиным предстоящий государственный визит в Россию. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Отметим, что в ноябре прошлого года Владимир Путин совершил государственный визит в Казахстан.

В преддверии визита Путина в Казахстан президент РК Касым-Жомарт Токаев написал статью для российского издания. В ней Токаев рассказал о личных взаимоотношениях с Путиным.

А в своей статье глава Российской Федерации выразил признательность руководству Казахстана и лично Касым-Жомарту Токаеву.

