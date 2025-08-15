О возможном визите Алиева в Казахстан сообщил пресс-секретарь Токаева
Опубликовано:
В октябре может состояться государственный визит в Казахстан президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря Токаева Руслана Желдибая.
По словам Желдибая, этот вопрос поднимался во время недавнего телефонного разговора глав двух государств. В настоящее время стороны обговаривают конкретные сроки визита и его содержательную часть.
"В прошлом году состоялся государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Лидеры двух стран подписали важные документы, поднявшие двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства и укрепившие союзнические отношения двух государств", - написал пресс-секретарь главы Казахстана.
Напомним, на прошлой неделе Токаев и Алиев поговорили по телефону. Произошло это после того, как Армения и Азербайджан в Белом доме подписали историческую Декларацию о мирном урегулировании конфликта.
В разговоре Токаев подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров, а также отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством его лидера – президента Ильхама Алиева.
Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне.
К слову, на следующий день Токаев созвонился с Пашиняном и поздравил и его с подписанием декларации.
