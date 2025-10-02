Токаев встретил президента Венгрии в Акорде
Опубликовано:
В Астане Касым-Жомарт Токаев встретил президента Венгрии Тамаша Шуйока, прибывшего в страну с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в Акорде, торжественная церемония встречи лидера Венгрии состоялась в резиденции президента Казахстана.
В Telegram-канале пресс-служба главы государства поделились фото, как Касым-Жомарт Токаев встретил Тамаша Шуйока.
Ранее сообщалось, что с 1 по 3 октября Астану по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок.
Напомним, в мае президент Касым-Жомарт Токаев посетил Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.
А в феврале глава государства принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2293023-tokaev-vstretil-prezidenta-vengrii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах