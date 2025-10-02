Токаев встретил президента Венгрии в Акорде

В Астане Касым-Жомарт Токаев встретил президента Венгрии Тамаша Шуйока, прибывшего в страну с официальным визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, торжественная церемония встречи лидера Венгрии состоялась в резиденции президента Казахстана.

В Telegram-канале пресс-служба главы государства поделились фото, как Касым-Жомарт Токаев встретил Тамаша Шуйока.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 октября Астану по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Напомним, в мае президент Касым-Жомарт Токаев посетил Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. А в феврале глава государства принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

