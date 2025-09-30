Казахстан посетит президент Венгрии

С 1 по 3 октября Астану по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как сообщили в Акорде, в программу визита включено проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии.

Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.

Напомним, в мае президент Касым-Жомарт Токаев посетил Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. А в феврале глава государства принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

