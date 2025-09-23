О выходе Казахстана из ЕАЭС высказались в Минторговли

Глава Минторговли на брифинге в кабмине заявил, что участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) имеет ряд преимуществ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы находимся в интеграционном пространстве - его плюсы очевидны. За последние 10 лет у нас увеличился товарооборот со странами ЕАЭС. Наблюдается очень большая динамика - порядка 20 млрд тенге в этом году. Для нас это очень большой рынок сбыта. Мы взаимодополняем друг друга по ряду позиций", - сказал Арман Шаккалиев.

По его словам, сегодня вопрос о выходе Казахстана из ЕАЭС не стоит.

"У каждой страны есть свои отрасли, свои механизмы. Но самое главное - мы все участники мировой экономики. Наша задача - увеличивать потенциал и мощность экспорта", - подчеркнул он.

По теме членства Казахстана в ЕАЭС напомним о последних новостях. Так, в сентябре выяснилось, что Казахстан сильно отстает по росту зарплат от всех соседей в ЕАЭС - в стране растут только номинальные зарплаты, а вот реальный рост едва заметен – 0,3% за год. До этого сообщалось, что доля зарегистрированных безработных в Казахстане больше, чем в других странах ЕАЭС. Но, если взять всех граждан, не имеющих работу, Казахстан уступает лидерство Армении. А в июле мы писали, что казахстанцы больше всех "должны" в ЕАЭС: внешний долг Казахстана - 164,7 млрд долларов. На каждого жителя страны приходится по 8,1 тыс. долларов. Это самый большой показатель в Евразийском экономическом союзе.

