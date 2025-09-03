Уникальное фото Токаева, Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Путина показала Акорда
В Telegram-канале "Борт №1" опубликовали совместное фото лидеров Казахстана, Российской Федерации, Китая и КНДР, передает NUR.KZ. Глав государств сфотографировали смеющимися.
Акорда показала фото лидеров четырех стран, которые, судя по снимку, в хорошем расположении духа сидят рядом друг с другом и переговариваются
На снимке видно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сидит рядом с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также на фото улыбающимися запечатлены председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.
Напомним, сегодня в столице КНР прошел военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. Токаев был приглашен на парад в качестве почетного гостя.
Вместе с главой Казахстана на параде присутствовали президенты России, Беларуси, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, премьер-министр Армении и лидер КНДР.
СМИ пишут, что на параде Китай впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.
Позже Акорда поделилась фотографиями и видео с парада, на кадрах глава Казахстана запечатлен с другими мировыми лидерами. Также Токаев посетил торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
