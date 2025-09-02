Премьер-министр Индии поделился фотографией с Токаевым с саммита ШОС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети Х поделился серией снимков с мировыми лидерами, сделанными на полях саммита ШОС, передает NUR.KZ.

На одном из снимков Моди и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обмениваются рукопожатиями.

"Продуктивный обмен мнениями с президентом Казахстана Токаевым. Наши страны тесно сотрудничают во многих ключевых секторах, включая энергетику, безопасность, здравоохранение и фармацевтику", - подписал фотографию индийский премьер.

Productive exchange of views with President Tokayev of Kazakhstan. Our nations are working closely in many key sectors, including energy, security, healthcare and pharma.@TokayevKZ pic.twitter.com/l74Wyhem6X — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025

Напомним, Токаев и сейчас находится с визитом в Китае. Вчера глава Казахстана принял участие в саммите ШОС, который прошел в Тянцзине, и выступил там с речью. После этого, как сообщали в Акорде, казахстанский лидер приехал в Пекин, где сегодня у него запланировано несколько мероприятий.

Добавим, что по данным с официального сайта организации, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан соответственно в 1996 и 1997 годах.

Сейчас в ШОС входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь.

К слову, СМИ пишу, что саммит ШОС в Тянцзине стал "мощным сигналом" западным странам.

