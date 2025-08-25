Прямой самолет из Казахстана запустят в столицу Японии

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что в марте 2026 года из Алматы будет запущен прямой рейс из Алматы в Токио, передает NUR.KZ.

Сегодня глава МИД Мурат Нуртлеу провел встречу с коллегой из Японии - Такеши Ивая, прибывшим в Астану с первым официальным визитом.

"В авиации собеседники приветствовали планируемый запуск прямого рейса Алматы-Токио в марте 2026 года, в партнерстве авиакомпаний Air Astana и Japan Airlines. Рассмотрены возможности обслуживания транзитных рейсов японских авиакомпаний в казахстанских аэропортах и создания логистических терминалов", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что казахстанская сторона выразила заинтересованность в привлечении передовых японских технологий для повышения квалификации медицинских специалистов, а также в обмене опытом по системам раннего оповещения и мониторингу рисков.

В мае этого года мы писали, что Казахстане откроются новые прямые рейсы в 10 стран: Венгрию, Германию, Турцию, Грузию, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Корею и Вьетнам.

Также с конца мая этого года будут запущены новые международные авиарейсы в Грузию и Китай: из Атырау в Тбилиси и из Шымкента в Сиань.

Добавим, ранее в Минтрансе опубликовали список всех стран, имеющих прямое авиасообщение с Казахстаном. Всего в списке 32 страны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.