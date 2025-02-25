Токаев встретился с новым главой кабмина Кыргызстана
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Глава государства принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были обсуждены вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном.
"Особо хочу отметить динамичный характер развития казахско-кыргызского сотрудничества. Официальный визит уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова в Казахстан в прошлом году придал новый импульс нашим двусторонним отношениям. Пользуясь случаем, хочу передать теплые пожелания уважаемому Садыру Нургожоевичу", – заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
"Наш президент неизменно придает большое значение углублению дружеских, добрососедских отношений с братским Казахстаном. Благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне, укрепляется сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", - сказал руководитель правительства Кыргызстана.
Президент подчеркнул, что одной из главных задач правительств является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей
В частности:
- необходимо изыскать новые возможности по расширению объемов товарооборота;
- способствовать скорейшему запуску Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе;
- создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.
️Особое внимание было уделено реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.
Напомним, в декабре 2024 года появилась информация, что Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабинета министров Кыргызстана. Сообщалось, что он написал заявление по собственному желанию.
Спустя несколько дней президент Садыр Жапаров назначил нового главу кабмина Кыргызстана - им стал Адылбек Касымалиев. Ранее он работал заместителем руководителя администрации президента страны и занимал должность первого заместителя председателя кабинета министров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2223600-tokaev-vstretilsya-s-novym-glavoy-kabmina-kyrgyzstana/