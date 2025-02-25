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Токаев встретился с новым главой кабмина Кыргызстана

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Касым-Жомарт Токаев и Адылбек Касымалиев
Касым-Жомарт Токаев и Адылбек Касымалиев. Фото: Акорда

Глава государства принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызстана Адылбека Касымалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы всестороннего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Кыргызстаном.

"Особо хочу отметить динамичный характер развития казахско-кыргызского сотрудничества. Официальный визит уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова в Казахстан в прошлом году придал новый импульс нашим двусторонним отношениям. Пользуясь случаем, хочу передать теплые пожелания уважаемому Садыру Нургожоевичу", – заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Наш президент неизменно придает большое значение углублению дружеских, добрососедских отношений с братским Казахстаном. Благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встреч на высшем уровне, укрепляется сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах", - сказал руководитель правительства Кыргызстана.

Президент подчеркнул, что одной из главных задач правительств является контроль за полноценной реализацией всех достигнутых на высшем уровне договоренностей

В частности:

  • необходимо изыскать новые возможности по расширению объемов товарооборота;
  • способствовать скорейшему запуску Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе;
  • создать благоприятные условия для транзитно-транспортного сообщения.

️Особое внимание было уделено реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействию в водно-энергетической отрасли.

Напомним, в декабре 2024 года появилась информация, что Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабинета министров Кыргызстана. Сообщалось, что он написал заявление по собственному желанию.

Спустя несколько дней президент Садыр Жапаров назначил нового главу кабмина Кыргызстана - им стал Адылбек Касымалиев. Ранее он работал заместителем руководителя администрации президента страны и занимал должность первого заместителя председателя кабинета министров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2223600-tokaev-vstretilsya-s-novym-glavoy-kabmina-kyrgyzstana/