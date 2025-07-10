Белый дом выдвинул кандидатуру на должность посла США в Казахстане

США рассматривают кандидатуру Джули Стаффт на должность посла страны в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом. Ранее она работала в России и Эфиопии.

На сайте Белого дома опубликован список кандидатур на должность послов страны в ряде стран. Так, на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных штатов Америки в Республике Казахстан выдвинули Джули Стаффт из Огайо.

Как указано на сайте Госдепартамента США, Джули Стаффт имеет богатый опыт работы в дипломатических службах. В прошлом она занимала должность заместителя главы миссии в посольствах США в Молдове и Джибути.

Кроме того, она работала в Совете национальной безопасности, России, Эфиопии и Польше, а также в оперативном центре Государственного департамента. Стаффт родом из Огайо, владеет русским, румынским, французским и польским языками.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм покинет свой пост. Позже он трогательно попрощался с Казахстаном.

Предшественник Розенблюма, Уильям Мозер, завершил свою работу в нашей стране в сентябре 2021 года.

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