Белый дом выдвинул кандидатуру на должность посла США в Казахстане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
США рассматривают кандидатуру Джули Стаффт на должность посла страны в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Белый дом. Ранее она работала в России и Эфиопии.
На сайте Белого дома опубликован список кандидатур на должность послов страны в ряде стран. Так, на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных штатов Америки в Республике Казахстан выдвинули Джули Стаффт из Огайо.
Как указано на сайте Госдепартамента США, Джули Стаффт имеет богатый опыт работы в дипломатических службах. В прошлом она занимала должность заместителя главы миссии в посольствах США в Молдове и Джибути.
Кроме того, она работала в Совете национальной безопасности, России, Эфиопии и Польше, а также в оперативном центре Государственного департамента. Стаффт родом из Огайо, владеет русским, румынским, французским и польским языками.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм покинет свой пост. Позже он трогательно попрощался с Казахстаном.
Предшественник Розенблюма, Уильям Мозер, завершил свою работу в нашей стране в сентябре 2021 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2263893-belyy-dom-vydvinul-kandidaturu-na-dolzhnost-posla-v-kazahstane/
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