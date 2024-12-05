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Посол США в Казахстане объявил об отставке

Опубликовано:

Дэниел Розенблюм
Дэниел Розенблюм. Фото: kz.usembassy.gov

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм покинет свой пост 20 января, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство и консульство США в Казахстане.

Как сообщается на сайте посольства, Розенблюм занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года. Отмечается, что после длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою 28-летнюю карьеру, охватившую пять президентских администраций США и восемь государственных секретарей.

Он выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане – стране, с которой США, как отмечают в посольстве, выстроили прочное и развивающееся партнерство.

"Для меня было огромной честью служить послом США в Казахстане. Я особенно рад, что смог лучше узнать казахстанский народ, посетить все регионы страны и многое узнать о ее уникальной истории. Во время моей работы здесь я глубоко проникся уважением к культуре и традициям Казахстана", – сказал посол Розенблюм.

Посол Розенблюм выразил полную уверенность в дальнейшем успехе миссии США под руководством замглавы миссии Деборы Робинсон, которая будет исполнять обязанности поверенного в делах до назначения и утверждения нового посла, а также генерального консула США Мишель Еркин в Алматы.

Он также отметил вклад своих команд в Астане и Алматы, которые работали над достижением целей миссии в период его пребывания на посту.

"В оставшееся время в Казахстане посол Розенблюм продолжит поддерживать цели миссии и работать над плавной передачей обязанностей, гарантируя, что приверженность США Казахстану останется неизменной", – добавили в посольстве.

По информации на официальном сайте посольства и консульства Соединенных Штатов в РК, Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла своей страны в Казахстане 28 октября 2022 года. Перед этим, в августе, американский сенат утвердил его кандидатуру.

Предшественник Розенблюма, Уильям Мозер, завершил свою работу в нашей стране в сентябре 2021 года.

До должности посла в Казахстане Дэниел Розенблюм занимал пост посла США в Узбекистане с 2019 по 2022 год, и являлся зампомощника Госсекретаря по ЦА в Управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год – координатор помощи США странам Европы и Центральной Азии, отвечал за обеспечение стратегического и эффективного распределения и расходования средств, выделяемых на иностранную помощь в размере более 1 миллиарда долларов в год. До этого он занимал различные должности в офисе Координатора помощи.

В 1980-х годах Розенблюм работал советником сенатора США Карла Левина. Окончил со степенью бакалавра искусств Йельский Университет, а также получил степени магистра в области советских исследований и международной экономики в Школе передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса.

Отметим, что в марте Дэниел Розенблюм опубликовал видео, на котором поздравил казахстанцев с Наурызом на государственном языке.

А в июле Розенблюм посетил музей памяти Степлага в Ұлытау, чтобы отдать дань уважения жертвам советских репрессий и узнать об этом темном периоде в истории Казахстана. Посольство США делилось видео его поездки по степям под казахские песни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2196491-posol-ssha-v-kazahstane-obyavil-ob-otstavke/

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