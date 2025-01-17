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"Невероятное путешествие": посол США трогательно попрощался с казахстанцами перед отставкой (видео)

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Дэниел Розенблюм
Дэниел Розенблюм. Кадр из видео: instagram.com/usinkz

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм, который уже в грядущий понедельник покинет свой пост, поделился трогательным видео в честь своей отставки, передает NUR.KZ.

Видеоролик появился на официальной Instagram-странице посольства США в Казахстане. В ролике собраны моменты работы Розенблюма в Казахстане и его обращение к казахстанцам на казахском и английском языках.

Как рассказал посол, после 28 лет на дипслужбе он уходит на пенсию, в связи с чем и покидает свой пост.

"Для меня было огромной честью работать послом США в Казахстане. Это было невероятное путешествие по установлению дружеских отношений, налаживанию партнерских отношений и совместной работе над укреплением связей между нашими двумя странами", – поделился Дэниел Розенблюм.

Отметим, по информации на официальном сайте посольства и консульства Соединенных Штатов в РК, Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла своей страны в Казахстане 28 октября 2022 года. Перед этим, в августе, американский сенат утвердил его кандидатуру.

Предшественник Розенблюма, Уильям Мозер, завершил свою работу в нашей стране в сентябре 2021 года.

До должности посла в Казахстане Дэниел Розенблюм занимал пост посла США в Узбекистане с 2019 по 2022 год, и являлся зампомощника Госсекретаря по ЦА в Управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год – координатор помощи США странам Европы и Центральной Азии, отвечал за обеспечение стратегического и эффективного распределения и расходования средств, выделяемых на иностранную помощь в размере более 1 миллиарда долларов в год. До этого он занимал различные должности в офисе Координатора помощи.

В 1980-х годах Розенблюм работал советником сенатора США Карла Левина. Окончил со степенью бакалавра искусств Йельский Университет, а также получил степени магистра в области советских исследований и международной экономики в Школе передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса.

Напомним, в марте Дэниел Розенблюм опубликовал видео, на котором поздравил казахстанцев с Наурызом на государственном языке.

А в июле Розенблюм посетил музей памяти Степлага в Ұлытау, чтобы отдать дань уважения жертвам советских репрессий и узнать об этом темном периоде в истории Казахстана. Посольство США делилось видео его поездки по степям под казахские песни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2212695-neveroyatnoe-puteshestvie-posol-ssha-trogatelno-poproshchalsya-s-kazahstancami-pered-otstavkoy-video/

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