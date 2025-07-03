Пресс-служба Лукашенко опубликовала тексты поздравлений от Токаева и Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев поздравили Александра Лукашенко и жителей страны с Днем Независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Как отметили в пресс-службе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Беларуси - благополучия и процветания.

"Под Вашим сильным руководством Беларусь демонстрирует значительные успехи в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния населения. Казахский народ с неизменным чувством глубокого уважения и симпатии относится к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и национальным традициям. В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, твердо поддерживают усилия, направленные на вывод казахско-белорусских отношений на качественно новый уровень", - подчеркнул президент Казахстана.

Также сообщается, что поступило поздравление и от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным пресс-службы Лукашенко, Назарбаев отметил, что Беларусь демонстрирует стабильное развитие, укрепление государственного суверенитета и последовательное продвижение по пути модернизации.

"Уверен, что и в дальнейшем Ваша страна будет стремительно идти вперед, укрепляя позиции на международной арене и добиваясь новых успехов", - говорится в поздравлении.

По данным БелТА, решение о праздновании Дня Независимости Беларуси 3 июля было принято в 1996 году - по итогам республиканского референдума 24 ноября. За одобрение этого вопроса проголосовали 88,18% респондентов. В декабре того же года декретом президента Александра Лукашенко установлен государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь (День Республики). Он является официальным выходным днем.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости республики помиловал 16 осужденных, в том числе за экстремизм.

До этого Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных, в том числе Сергея Тихановского.