Об отношениях Казахстана с Ираном высказались в МИД

На брифинге для журналистов официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров высказался об отношениях с Ираном, передает корреспондент NUR.KZ.

"С Ираном мы ведем многоплановое сотрудничество практически во всех сферах. Недавно даже был официальный визит нашего министра в Иран, по итогам которого мы договорились о многих проектах на будущее. Там и логистика, и торговля, и инвестиции, и производства, и по энергетике.

Мы естественно за ситуацией наблюдаем, призываем к диалогу. Нам необходимо придерживаться устава ООН и международного права. Нам нужны спокойные соседи. Чтобы все было спокойно, и никакой войны", - сообщил Смадияров.

Напомним, сегодня Смадияров также обратился к казахстанцам, которые запланировали отпуск в странах Ближнего Востока.

Также Смадияров сообщил, что из Ирана эвакуировали 230 граждан Казахстана, из Израиля - 66 человек. В Иране осталось около 50 человек с паспортом РК.

До этого Минтуризма обратилось к казахстанцам по вопросу возвращения на родину из-за ситуации на Ближнем Востоке. А несколько дней назад стало известно, что шестеро казахстанцев эвакуировались из Ирана через Азербайджан.