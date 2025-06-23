Токаев направил телеграмму Великому Герцогу Люксембурга

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Великому Герцогу Анри по случаю Национального дня Люксембурга, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот праздник символизирует единство и общие устремления народа Люксембурга, а также его значительные достижения в таких областях, как финансы, цифровые инновации и зеленые технологии.

Президент Казахстана пожелал Великому Герцогу Анри успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Люксембурга - дальнейшего процветания.

Напомним, в конце апреля состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

До этого стало известно, что принц Люксембурга Фредерик скончался в возрасте 22 лет от редкого генетического заболевания.