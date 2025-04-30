Токаев поговорил по телефону с премьером Люксембурга
Опубликовано:
Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях.
"Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Люк Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнерства по линии Европейского Союза, а также укрепления взаимодействия cо странами Бенилюкс", - сказано в сообщении.
Отметим, в этом месяце Касым-Жомарт Токаев в Узбекистане провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС в экономике, цифровизации и инновациях.
А в конце марта Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.
Каллас тогда заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской комиссией и Казахстаном.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2237751-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-premerom-lyuksemburga/