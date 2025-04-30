Токаев поговорил по телефону с премьером Люксембурга

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что в ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, сделав особый акцент на взаимовыгодной кооперации в сферах энергетики, финансов, цифровых технологий, инноваций и других отраслях.

"Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Люк Фриден подчеркнули значимость использования потенциала партнерства по линии Европейского Союза, а также укрепления взаимодействия cо странами Бенилюкс", - сказано в сообщении.

Отметим, в этом месяце Касым-Жомарт Токаев в Узбекистане провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Тогда были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС в экономике, цифровизации и инновациях.

А в конце марта Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Каллас тогда заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской комиссией и Казахстаном.