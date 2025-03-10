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Принц Люксембурга умер от редкой болезни в возрасте 22 лет

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Принц Люксебмурга умер от редкой болезни
Принц Фредерик. Фото: Polgfoundation.org

Принц Люксембурга Фредерик скончался в возрасте 22 лет от редкого генетического заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление семьи.

Заявление отца Фредерика, принца Люксембурга Роберта и его жены, было опубликовано на сайте благотворительного фонда POLG, креативным директором которого был умерший. Фонд был создан после того, как семья принца узнала о его заболевании, в помощь другим семьям, оказавшимся в схожей ситуации.

"В День редких заболеваний, наш любимый сын позвал нас к себе в комнату, чтобы поговорить с ним в последний раз. Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по очереди", - сказано в заявлении семьи.

В заявлении также указано, что Фредерик родился с редким заболеванием, митохондриальной болезнью POLG, однако семья узнала об этом 8 лет назад, когда принцу исполнилось 14 лет.

"Как и в случае с 300 млн таких людей по всему миру, это заболевание обычно трудно распознать даже врачам, и семьи пациентов могут никогда не узнать, чем они страдают, поскольку их можно обнаружить только на очень поздних стадиях развития.

У Фредерика диагностировали POLG в возрасте 14 лет, когда его симптомы стали более явными и когда прогрессирование его болезни стало более острым. Поскольку болезнь POLG вызывает такой широкий спектр симптомов и поражает так много различных систем органов, ее очень трудно диагностировать и не существует методов лечения, не говоря уже о выздоровлении", - отметили члены семьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226768-princ-lyuksemburga-umer-ot-redkoy-bolezni-v-vozraste-22-let/