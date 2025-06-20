Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС

Сегодня, 20 июня, Россия подписала с Казахстаном дорожную карту по проекту строительства АЭС в нашей стране, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Церемония прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Ранее Казахстан выбрал "Росатом" в качестве лидера международного консорциума по строительству АЭС большой мощности в республике.

Напомним, 14 июня стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.

Напомним, 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане.

Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Позже председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан.

Также в Агентстве по атомной энергии РК ответили на вопросы СМИ о возможном влиянии наложенных на Россию санкций на ход строительства АЭС в Казахстане.

Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС Казахстане запланирован на 2035-2036 годы.