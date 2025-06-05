Токаев созвонился с президентом Ирана по случаю праздника Курбан айт

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт.

️Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства.

В ходе разговора были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

️Собеседники обсудили график предстоящих встреч.

Напомним, ранее в ДУМК также сообщили, что в этом году первым днем праздника Курбан айт станет пятница - 6 июня.

Позже в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали о запуске сайта для дистанционного проведения обряда жертвоприношения к празднику Курбан айт.

Также духовное управление мусульман Казахстана запустило официальную онлайн-платформу для жертвоприношений и предупредило граждан о вероятности появления мошеннических сайтов.