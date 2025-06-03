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Токаев поздравил Навроцкого с победой на выборах президента Польши

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Президент Польши Кароль Тадеуш Навроцкий
Президент Польши Кароль Тадеуш Навроцкий. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Кароля Тадеуша Навроцкого с избранием на пост президента Польши, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства направил поздравительную телеграмму избранному президенту Польши.

"Искренне желаю Вам успешной реализации намеченных планов и инициатив, направленных на обеспечение социально-экономического развития страны и повышение благосостояния народа. Подтверждаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению отношений между Казахстаном и Польшей, которые развиваются в духе традиционной дружбы и взаимопонимания", - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Каролю Тадеушу Навроцкому успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному польскому народу - благополучия и процветания.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, 1 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись представитель правящей партии, либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и выдвиженец самой большой оппозиционной силы, глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

А накануне оба кандидата объявили себя победителями второго тура президентских выборов в Польше.

Отмечалось, что Кароль Навроцкий пообещал "объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, который хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2251788-tokaev-pozdravil-navrockogo-s-pobedoy-na-vyborah-prezidenta-polshi/