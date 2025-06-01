Польша двух президентов? Самые сложные выборы Европы

В воскресенье в Польше проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются представитель правящей партии, либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский и выдвиженец самой большой оппозиционной силы, глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Ставка этих выборов — огромна. Победа Тшасковского позволит разношерстной коалиции под руководством премьера Дональда Туска сконцентрировать в своих руках ключевые рычаги влияния на все сферы жизни Польши. Выигрыш Навроцкого практически гарантирует погружение страны в масштабный политический кризис, который вполне может закончиться внеочередными парламентскими выборами.

Исход этой кампании важен и в более широкой перспективе. Польша является одной из самых крупных и влиятельных стран Евросоюза, она интенсивно наращивает свою военную мощь и является ключевым элементом «восточного фланга» НАТО. В этом смысле результаты польских выборов пошлют сильный сигнал внешнему миру.

Выигрыш Кароля Навроцкого засвидетельствует актуальность «трампизации» политических режимов европейских стран, нарастания в них евроскептических тенденций.

Триумф Рафала Тшасковского покажет, что либеральные, проевропейские силы, сопротивляющиеся поправению обществ своих стран, имеют шанс на успех, и двухнедельной давности победа на выборах президента Румынии Никушора Дана в похожей ситуации была не случайностью.

Поровну

Расклад сил перед вторым туром выборов президента Польши — простой и сложный одновременно.

Можно много часов слушать рассуждения самых авторитетных политических экспертов страны на тему того, кто именно победит в воскресном голосовании, и предсказать итог выборов на основе услышанного.

А можно взять монетку, проговорить «Навроцкий — орел, Тшасковский — решка» (или наоборот) и подбросить ее. Вероятность верного прогноза результатов выборов в обоих случаях будет одинаковой.

Результаты соцопросов, которые публиковались в польских СМИ в последние дни перед субботой — «днем тишины» — отдавали предпочтение то одному, то другому кандидату. Общее у них было одно — разрыв между прогнозируемыми результатами участников второго тура не превышал размера статистической погрешности.

Предыдущие президентские выборы, состоявшиеся в 2020 году, зафиксировали перевес нынешнего главы государства Анджея Дуды над все тем же Рафалом Тшасковским в 2 процентных пункта или 420 тысяч голосов.

Сейчас, говорят польские эксперты, стоит ожидать значительно меньшего разрыва — буквально в несколько десятков тысяч голосов. Это очень мало для выборов, в которых, как ожидается, примет участие более 20 миллионов избирателей.

Краткое содержание предыдущих серий

Первый тур выборов, состоявшийся 18 мая, с одной стороны, не принес никаких неожиданностей. То, что два первых места в нем займут Тшасковский и Навроцкий, было понятно задолго до дня голосования.

С другой стороны, сюрпризом для наблюдателей стал отрыв между победителями первого тура — всего 1,8 процентных пункта — предвыборные опросы прогнозировали заметно больший перевес Тшасковского.

Кроме того, неожиданным стал высочайший результат кандидатов, представляющих ультраправый фланг политической сцены: занявшие третье и четвертое место Славомир Менцен и Гжегож Браун на двоих получили аж 21% голосов.

Спустя пять дней после первого тура голосования состоялись дебаты финалистов кампании, которые вряд ли окажут решающее влияние на исход выборов: по их итогам сторонники Тшасковского и Навроцкого назвали победителем своего кандидата, причем и те и другие вполне могли обосновать свою точку зрения.

25 мая Тшасковский и Навроцкий провели массовые акции в центре Варшавы. Демонстрация в поддержку действующего мэра прогнозируемо была более многолюдной, но и команда Навроцкого показала способность мобилизовать большие человеческие массы в столице, которая традиционная считается менее лояльной консервативному «Праву и справедливости».

А 27 мая произошел самый большой скандал за две недели между турами выборов. Популярное издание Onet со ссылкой на двух знакомых Кароля Навроцкого, готовых открыть свои имена в ходе судебного процесса, написало, что нынешний кандидат в президенты во времена своей молодости, когда он работал охранником фешенебельной гостиницы в Сопоте, обеспечивал желающих гостей этого отеля услугами секс-работниц.

«Проблема нынешней Польши — это политическая проституция, — отреагировал Навроцкий на эту публикацию. — Медийные помощники Туска и Тшасковского не отберут у нас победу».

Последний день разрешенной агитации кандидаты провели в своих «базовых» регионах, причем Кароль Навроцкий начал его с митинга возле памятника жертвам Волынской трагедии в селе Домостава на юго-востоке Польши, а Тшасковский провел в этот день большой митинг в Гданьске, родном городе своего конкурента.

Вот что нужно знать о финале президентской кампании.

Чьи резервы больше?

Главной задачей обоих кандидатов прогнозируемо является максимальная мобилизация своих потенциальных сторонников — как из числа проголосовавших в первом туре за вылетевших кандидатов, так и не пришедших на избирательные участки 1 июня.

У польских наблюдателей нет единого мнения, чьи электоральные резервы больше.

С одной стороны, есть фактор ультраправых кандидатов. Накануне дня тишины Гжегож Браун, который использовал в кампании антиукраинские, антисемитские и антиевропейские лозунги, заявил, что его избиратели не нуждаются ни в каких подсказках, но сам он собирается проголосовать за Кароля Навроцкого. Славомир Менцен, который вскоре после первого тура провел полуторачасовые прямые эфиры с обоими финалистами выборов на своем ютуб-канале, призвал своих сторонников голосовать «по совести», добавив, что не видит ни одной причины для поддержки Рафала Тшасковского. Впрочем, как на самом деле поступят избиратели ультралиберала-евроскептика Менцена, — вопрос открытый.

С другой стороны — социологи говорят, что избиратели, которые по тем или иным причинам не принимали участие в первом туре выборов, скорее относятся к потенциальным избирателям Рафала Тшасковского. Согласно разным подсчетам, 18 мая на участки не пришли от полутора до трех миллионов избирателей, которые на парламентских выборах осенью 2023 года проголосовали за партии правящей коалиции и вынесли из власти «Право и справедливость».

Из этого наблюдатели делают вывод о том, что если явка во втором туре выборов будет выше, чем в первом, то это будет означать повышение вероятности победы Тшасковского.

По данным обозревательницы Polityka Insight Иоанны Савицкой, именно по этой причине маршрут предвыборных поездок Рафала Тшасковского перед вторым туром пролегал преимущественно по тем избирательным округам, в которых разница между явкой на парламентских выборах-2023 и в первом туре нынешней кампании была максимальной.

Стар и млад

Загадкой для польских социологов остается поведение во втором туре самой старшей и самой младшей возрастных групп избирателей.

По разным причинам. В первом туре явка на избирательные участки поляков старше 60 лет была аномально низкой — около 60% при общей явке в 67,3%. Причины этого установить сложно, и вряд ли их можно объяснить только «квартирным скандалом», который был топ-темой кампании в преддверии первого тура выборов. В любом случае, эта возрастная категория в Польше традиционно считается более лояльной к «Праву и справедливости». Посему если пенсионеры по какой-либо причине 1 июня проголосуют активнее, чем две недели назад, это сыграет на руку Каролю Навроцкому.

С самыми младшими избирателями ситуация кардинально другая. Судя по результатам первого тура, их голосование свидетельствует о неприятии ими сложившейся в Польше политической сцены, на которой доминируют условно лево-либеральная «Гражданская платформа» и традиционно-консервативная «Право и справедливость».

Доктор Михал Котнаровский из Института философии и социологии Польской академии наук в эфире подкаста Polityka Insight замечает: если посчитать голоса, отданные в первом туре только избирателями старше 60 лет, то окажется, что Тшасковский и Навроцкий собрали около 90% от их суммарного количества. Если же суммировать голоса избирателей младше 29 лет, то окажется, что финалисты выборов вместе набрали чуть больше 22%. В этой возрастной категории лидеры симпатий — ультраправый политик Славомир Менцен и левый кандидат в президенты Адриан Зандберг.

Достоверных выкладок, прогнозирующих поведение этой группы избирателей в ситуации, когда их фавориты будут отсутствовать в избирательном бюллетене, просто не существует, и электоральное поведение молодежи вполне может стать «черным лебедем» второго тура выборов.

Заграница поможет — кому?

Наблюдатели отмечают, что в этом году о желании проголосовать за границами своей страны заявило рекордное количество избирателей — около 700 тысяч поляков. При прогнозируемом отрыве между участниками второго тура в несколько десятков тысяч человек голоса именно этих избирателей могут стать решающими. В этом нет ничего необычного — например, на прошлогодних выборах президента Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок именно благодаря голосам диаспоры.

Считается, что «старая» часть польской диаспоры — поляки, эмигрировавшие в основном в США, до распада соцлагеря и их потомки — склонны поддерживать консервативные политические силы, и в нашем случае скорее относятся к сторонникам Кароля Навроцкого. «Новая» волна эмиграции — поляки, выехавшие позже и в большинстве своем в европейские страны и Великобританию, — имеют скорее либеральные взгляды и вероятнее всего, проголосуют за Рафала Тшасковского.

Тренды в этой группе избирателей, говорят наблюдатели, свидетельствуют скорее в пользу мэра Варшавы. «Насколько я слышал, на второй тур по сравнению с первым (в списки избирателей) записались буквально несколько тысяч человек в США и около ста тысяч человек в Европе», — заявил в эфире TOK FM журналист портала Money.pl Томаш Жулчяк.

Экзит-поллы — не показатель

Из-за совместного действия всех этих факторов польские наблюдатели предупреждают: результаты экзит-поллов, которые будут обнародованы после окончания голосования, вполне вероятно, не дадут окончательного понимания, кто же победил на выборах.

При этом коррекция цифр социологов может произойти в любую сторону. Польский опыт показывает, что в электоральных и поствыборных опросах могут быть «недосчитаны» голоса сельских избирателей — а в самых маленьких населенных пунктах доминирует Кароль Навроцкий. С другой стороны, по очевидным причинам в экзит-поллах не учитываются голоса заграничных избирателей, а тут польские наблюдатели прогнозируют перевес Рафала Тшасковского.

Одним словом, для того, чтобы более-менее уверенно назвать фамилию победителя выборов, советуют подождать итоговых данных Государственной избирательной комиссии, которые, как ожидается, будут обнародованы не позже полудня в понедельник, 2 июня.

Но и это еще не все

Польские наблюдатели сходятся в том, что если разница в результатах между финалистами выборов не будет внушительной — такое вроде не прогнозируется, но всякое может случится, — то проигравшая сторона оспорит итоги избирательного процесса в суде.

И тут начинается самое интересное, потому что, согласно действующему законодательству, полномочиями устанавливать окончательные результаты выборов наделена Палата чрезвычайного контроля и публичных дел Верховного суда Польши.

Для того, чтобы объяснить, в чем именно состоит проблема с этой палатой, нужно вернуться во времени в 2017 год, когда власть в Польше монопольно принадлежала партии «Право и справедливость». В рамках противоречивой реформы системы юстиции тогдашние власти изменили способ формирования Национального совета судопроизводства (НСС) так, что, по мнению экспертов, этот орган стал политически зависимым от власти.

И вот новосозданная Палата чрезвычайного контроля Верховного суда Польши была сформирована, по мнению тогдашней оппозиции, а нынешней власти, с участием политически зависимого НСС, так что не может считаться независимым и беспристрастным органом судебной власти.

В пользу такой позиции играет решение Суда ЕС от декабря 2023 года, которое констатировало, что Палата чрезвычайного контроля вообще не является судом в понимании европейского права.

Поэтому сегодня представители нынешней власти считают, что эта палата не может принимать судьбоносные для страны решения об установлении результатов президентских выборов, потому что она и судом-то не является.

Нельзя сказать, что польские политики не пытались как-то выйти из патовой ситуации. В январе этого года Сейм принял закон, согласно которому устанавливать результаты выборов предлагалось поручить специальному совету судей Верховного суда, в который бы вошли 15 его судей с самым большим стажем. Однако в марте этого года президент Анджей Дуда наложил вето на этот закон.

Поэтому гипотетический переход дела об установлении результатов выборов в Палату чрезвычайного контроля чреват масштабным политическим кризисом на грани с полным хаосом. Ведь решение этой палаты в пользу Кароля Навроцкого наверняка не будет признано коалицией и Дональдом Туском лично. В этой ситуации Польша вполне может заиметь двух президентов, каждый из которых будет считать себя легитимным, и события 6 августа — именно в этот день должна состояться инаугурация новоизбранного главы государства — предсказать будет совершенно нереально.

Впрочем, до этого еще далеко, и пока нам остается только следить за ходом голосования в финале, возможно, самой драматичной президентской кампании в истории Польши.

Святослав Хоменко

Би-би-си, Варшава