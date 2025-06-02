Выборы президента Польши: оба кандидата объявили себя победителями, исход неясен

И кандидат от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, и представитель оппозиции Кароль Навроцкий объявили себя победителями второго тура президентских выборов в Польше.

По данным последнего экзитпола, Навроцкий лидирует с небольшим отрывом — у него 51% голосов, у его оппонента — 49%. В первых экзитполах все было наоборот — вел Тшасковский, хоть и с чуть меньшим отрывом.

Это не официальные и не окончательные результаты: погрешность результатов экзитполов составляет 2%, то есть, весь отрыв Навроцкого укладывается в пределы погрешности. Подсчет голосов продолжается, и пока что рано говорить о победе кого-либо из кандидатов.

Однако это не помешало и Навроцкому, и Тшасковскому заявить о своей победе.

«Мы победили!» — провозгласил мэр Варшавы, выступая перед сторонниками в польской столице.

«Это особый момент в истории Польши. Уверен, это позволит нам всем рвануть вперед, как торпеда, и заняться прежде всего будущим», — объявил кандидат от правящей коалиции.

Его оппонент, консерватор Кароль Навроцкий заявил, что будет объявлен победителем после окончания подсчета голосов, и пообещал «объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, который хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов».

Если подсчет голосов приведет к победе Навроцкого, то результатом станет рост напряжения в отношениях с ЕС и Украиной, а также внутриполитический кризис между президентом-консерватором и либеральным правительством. Навроцкий скептически настроен по отношению к Брюсселю и Киеву и является противником приглашения Украины в НАТО и выступает против ее ускоренного вступления в ЕС.

Если исходом голосования станет победа Тшасковского, она развяжет руки правительству Дональда Туска и проложит путь для либеральных реформ, в том числе в вопросе абортов и прав ЛГБТ-сообщества, на пути которых стоял действующий президент, консерватор Анджей Дуда.

Такой исход также успокоит либеральных лидеров в Брюсселе и во всей Европе и станет хорошей новостью для Украины.

В ожидании последнего акта

Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко из Варшавы:

По состоянию на эту минуту уверенно назвать фамилию победителя президентских выборов не может никто. Сторонники Кароля Навроцкого апеллируют к тому, что социологи в Польше традиционно «недосчитывают» голоса избирателей из провинции, которые в большинстве своем поддерживают их кандидата. Кроме того, польские журналисты говорят, что сторонники «Права и справедливости» часто просто отказываются отвечать на вопросы поллстеров. Эти факторы могут повысить итоговый результат Навроцкого.

В свою очередь, сторонники Тшасковского обращают внимание на то, что в выборку экзитпола не попали поляки, проголосовавшие за рубежом, а их на этих выборах было рекордное количество — около 700 тысяч человек. Эта группа избирателей, как считается, более склонна поддерживать именно мэра Варшавы.

Одним словом, останется только один. Но кто именно — непонятно. И это символизируют первые заявления финалистов выборов после объявления результатов экзитполов.

Именно такую неопределенную ситуацию прогнозировали задолго до этого момента (и об этом можно почитать на нашем сайте).

Поэтому — продолжение следует. Следующий акт эпопеи о самых напряженных президентских выборах в истории Польши — уже завтра, предположительно до полудня, когда официальные результаты выборов объявит Государственная избирательная комиссия.