"Все, что нужно, мы уже сделали": МИД о положении Акжаркын Турлыбай
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге высказался о ситуации с Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, ведет ли МИД работу, чтобы она вернулась в Казахстан.
"Работа ведется по линии Генеральной прокуратуры. Все, что нужно, мы уже сделали. Дальше уже по линии Генеральной прокуратуры обмен информации.
Ранее говорили, что сотрудники посольства встречались - да, это ежегодная рутинная обязанность нашего консула, посещать наших граждан, находящихся в тюрьмах за рубежом. Поэтому эта работа ведется", - сообщил Айбек Смадияров.
Дело Акжаркын Турлыбай
Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в Китае в марте 2014 года. В июне 2015 года казахстанку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.
Сейчас Акжаркын отбывает наказание на территории КНР. Родные девушки, ее адвокат, а также казахстанские власти неоднократно пытались добиться ее экстрадиции на родину. Этот вопрос поднимал и президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а в 2019 году во время своего визита в Пекин Токаев призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении осужденной девушки и посодействовать ее возвращению на родину.
В 2020 году в Генпрокуратуре Казахстана объяснили, какие правовые нюансы затрудняют передачу Акжаркын Турлыбай китайской стороной Казахстану.
В 2022 году адвокат казахстанки сообщил, что КНР может пересмотреть вопрос экстрадиции девушки в Казахстан.
Осенью 2024 года замгенпрокура Галымжан Койгелдиев сказал, что Генпрокуратура совместно с МИД прилагает все усилия для возвращения Акжаркын Турлыбай из Китая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2251521-vse-chto-nuzhno-my-uzhe-sdelali-mid-o-polozhenii-akzharkyn-turlybay/