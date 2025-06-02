"Все, что нужно, мы уже сделали": МИД о положении Акжаркын Турлыбай

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге высказался о ситуации с Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, ведет ли МИД работу, чтобы она вернулась в Казахстан.

"Работа ведется по линии Генеральной прокуратуры. Все, что нужно, мы уже сделали. Дальше уже по линии Генеральной прокуратуры обмен информации.

Ранее говорили, что сотрудники посольства встречались - да, это ежегодная рутинная обязанность нашего консула, посещать наших граждан, находящихся в тюрьмах за рубежом. Поэтому эта работа ведется", - сообщил Айбек Смадияров.

Дело Акжаркын Турлыбай

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в Китае в марте 2014 года. В июне 2015 года казахстанку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.

Сейчас Акжаркын отбывает наказание на территории КНР. Родные девушки, ее адвокат, а также казахстанские власти неоднократно пытались добиться ее экстрадиции на родину. Этот вопрос поднимал и президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а в 2019 году во время своего визита в Пекин Токаев призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении осужденной девушки и посодействовать ее возвращению на родину.

В 2020 году в Генпрокуратуре Казахстана объяснили, какие правовые нюансы затрудняют передачу Акжаркын Турлыбай китайской стороной Казахстану.

В 2022 году адвокат казахстанки сообщил, что КНР может пересмотреть вопрос экстрадиции девушки в Казахстан.

Осенью 2024 года замгенпрокура Галымжан Койгелдиев сказал, что Генпрокуратура совместно с МИД прилагает все усилия для возвращения Акжаркын Турлыбай из Китая.