Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Все, что нужно, мы уже сделали": МИД о положении Акжаркын Турлыбай

Опубликовано:

Акжаркын Турлыбай
Акжаркын Турлыбай. Фото: Facebook/Сункар Нурмаганбетов

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге высказался о ситуации с Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, ведет ли МИД работу, чтобы она вернулась в Казахстан.

"Работа ведется по линии Генеральной прокуратуры. Все, что нужно, мы уже сделали. Дальше уже по линии Генеральной прокуратуры обмен информации.

Ранее говорили, что сотрудники посольства встречались - да, это ежегодная рутинная обязанность нашего консула, посещать наших граждан, находящихся в тюрьмах за рубежом. Поэтому эта работа ведется", - сообщил Айбек Смадияров.

Дело Акжаркын Турлыбай

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в Китае в марте 2014 года. В июне 2015 года казахстанку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.

Сейчас Акжаркын отбывает наказание на территории КНР. Родные девушки, ее адвокат, а также казахстанские власти неоднократно пытались добиться ее экстрадиции на родину. Этот вопрос поднимал и президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а в 2019 году во время своего визита в Пекин Токаев призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении осужденной девушки и посодействовать ее возвращению на родину.

В 2020 году в Генпрокуратуре Казахстана объяснили, какие правовые нюансы затрудняют передачу Акжаркын Турлыбай китайской стороной Казахстану.

В 2022 году адвокат казахстанки сообщил, что КНР может пересмотреть вопрос экстрадиции девушки в Казахстан.

Осенью 2024 года замгенпрокура Галымжан Койгелдиев сказал, что Генпрокуратура совместно с МИД прилагает все усилия для возвращения Акжаркын Турлыбай из Китая.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2251521-vse-chto-nuzhno-my-uzhe-sdelali-mid-o-polozhenii-akzharkyn-turlybay/