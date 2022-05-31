На информацию об отказе в экстрадиции Акжаркын Турлыбай ответил ее адвокат

Акжаркын Турлыбай. Фото: МИД РК

Сегодня в СМИ появилась информация об отказе Китая дать разрешение на экстрадицию осужденной Акжаркын Турлыбай в Казахстан – адвокат девушки сообщил, что речь идет об отказе 2021 года, который уже потерял актуальность, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай, в ведомство обращение осужденной в Китае Акжаркын Турлыбай поступило в октябре 2020 года – в этот же день китайской стороне был направлен запрос о переводе девушки в Казахстан.

На сегодня последний официальный отказ от Китая поступал в марте 2021 года.

"Согласно ответу Министерства юстиции КНР от 3 марта 2021, в передаче Акжаркын Турлыбай в Республику Казахстан для дальнейшего отбывания наказания отказано в связи с тем, что она приговорена к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.

Это будет возможно, если китайский суд сократит срок наказания осужденной и назначит конкретное количество лет отбывания наказания", - сообщили в Генпрокуратуре.

Адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов прокомментировал опубликованную в СМИ информацию об отказе.

"Информация, опубликованная в СМИ, датирована 2021 годом и в настоящее время потеряла свою актуальность.

Ранее уже сообщался алгоритм передачи Турлыбай Акжаркын из Китая в юрисдикцию Казахстана:

решение о пересмотре наказания с пожизненного лишения свободы на лишение свободы (исчисляемый периодом) - напрямую способствует передаче; направление Генеральной прокуратуре РК ходатайства о передаче. Ходатайство инициировано мною еще в апреле 2016 года; взаимодействие Генпрокуратуры и МИД РК с китайской стороной по исполнению передачи.

Пересмотр наказания может состояться уже в этом году", - заявил защитник.

Напомним, что 16 мая адвокат Акжаркын Турлыбай заявил о реальной возможности возвращения казахстанки на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971786-na-informatsiyu-ob-otkaze-v-ekstraditsii-akzharkyn-turlybay-otvetil-ee-advokat/