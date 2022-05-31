На информацию об отказе в экстрадиции Акжаркын Турлыбай ответил ее адвокат
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Сегодня в СМИ появилась информация об отказе Китая дать разрешение на экстрадицию осужденной Акжаркын Турлыбай в Казахстан – адвокат девушки сообщил, что речь идет об отказе 2021 года, который уже потерял актуальность, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай, в ведомство обращение осужденной в Китае Акжаркын Турлыбай поступило в октябре 2020 года – в этот же день китайской стороне был направлен запрос о переводе девушки в Казахстан.
На сегодня последний официальный отказ от Китая поступал в марте 2021 года.
"Согласно ответу Министерства юстиции КНР от 3 марта 2021, в передаче Акжаркын Турлыбай в Республику Казахстан для дальнейшего отбывания наказания отказано в связи с тем, что она приговорена к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Это будет возможно, если китайский суд сократит срок наказания осужденной и назначит конкретное количество лет отбывания наказания", - сообщили в Генпрокуратуре.
Адвокат девушки Сункар Нурмагамбетов прокомментировал опубликованную в СМИ информацию об отказе.
"Информация, опубликованная в СМИ, датирована 2021 годом и в настоящее время потеряла свою актуальность.
Ранее уже сообщался алгоритм передачи Турлыбай Акжаркын из Китая в юрисдикцию Казахстана:
- решение о пересмотре наказания с пожизненного лишения свободы на лишение свободы (исчисляемый периодом) - напрямую способствует передаче;
- направление Генеральной прокуратуре РК ходатайства о передаче. Ходатайство инициировано мною еще в апреле 2016 года;
- взаимодействие Генпрокуратуры и МИД РК с китайской стороной по исполнению передачи.
Пересмотр наказания может состояться уже в этом году", - заявил защитник.
Напомним, что 16 мая адвокат Акжаркын Турлыбай заявил о реальной возможности возвращения казахстанки на родину.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971786-na-informatsiyu-ob-otkaze-v-ekstraditsii-akzharkyn-turlybay-otvetil-ee-advokat/