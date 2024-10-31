"Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть ее из Китая": Генпрокуратура о деле Акжаркын Турлыбай

В кулуарах сената замгенпрокура Галымжан Койгелдиев ответил, есть ли сдвиги в вопросе возвращения осужденной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент NUR.KZ.

"Что касается дела Акжаркын Турлыбай, то мы прилагаем все усилия для возвращения гражданки Казахстана из Китая совместно с МИД. Мы не остановили эту работу. Эта работа активно ведется. Я верю, что (этот вопрос - прим. ред.) будет решен в ближайшее время", - сообщил заместитель генпрокурора.

Галымжан Койгелдиев добавил, что о желании отбывать наказание в Казахстане сообщила сама Акжаркын Турлыбай.

"К нам поступило ее заявление о том, что она хочет отбывать наказание в стране. Она хочет приехать в страну и отбыть наказание. Она на связи со своим адвокатом", - добавил спикер.

Дело Акжаркын Турлыбай

Напомним, Акжаркын Турлыбай была задержана в Китае в марте 2014 года. В июне 2015 года казахстанку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.

Сейчас Акжаркын отбывает наказание на территории КНР. Родные девушки, ее адвокат, а также казахстанские власти неоднократно пытались добиться ее экстрадиции на родину. Этот вопрос поднимал и президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а в 2019 году во время своего визита в Пекин Токаев призвал руководство КНР проявить гуманизм в отношении осужденной девушки и посодействовать ее возвращению на родину.

В 2020 году в Генпрокуратуре Казахстана объяснили, какие правовые нюансы затрудняют передачу Акжаркын Турлыбай китайской стороной Казахстану.

В 2022 году адвокат казахстанки сообщил, что КНР может пересмотреть вопрос экстрадиции девушки в Казахстан.