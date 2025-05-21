"Наличие кабинета - формальность": как Токаев вел переговоры с Орбаном на прогулке (видео)
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Ведущий и автор проекта "President" Адиль Балтабаев поделился в своем Instagram-аккаунте кадрами разговора Касым-Жомарта Токаева и Виктора Орбана в саду, передает NUR.KZ.
На них видно, как политики ведут оживленную беседу во время прогулки.
"Наличие кабинета для переговоров - лишь формальность. Важные вопросы можно обсудить и во время прогулки. Президент и премьер в саду резиденции после официальных мероприятий", - написал он.
Напомним, накануне президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств.
Также вчера Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2247192-nalichie-kabineta-formalnost-kak-tokaev-obsuzhdal-vazhnye-voprosy-s-orbanom-na-progulke-video/