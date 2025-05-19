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США хотят арендовать землю у Казахстана: Токаев подписал закон

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подписал закон и ратифицировал соглашение между Казахстаном и США о предоставлении земельного участка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы", - сказано в сообщении.

Кроме того, Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и секретариатом совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года".

Помимо этого, главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров".

Напомним, в январе текущего года депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача США в аренду участка земли в Алматы.

Как рассказала депутат Айгуль Куспан, соглашение между правительствами Казахстана и США о предоставлении правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в Алматы было подписано в Нью-Йорке в прошлом году 27 сентября.

А в марте текущего года стало известно, что площадь участка составляет 70593 квадратных метра, срок аренды - 49 лет. Арендная плата установлена в размере 25,3 млн долларов США и должна быть выплачена единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления документа в силу.

Отметим, согласно информации на сайте посольства РК в США, дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки установлены 26 декабря 1991 года.

Посольство Казахстана в США открыто в 30 октября 1992 года. С апреля 2021 года послом РК в США является Ержан Ашикбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2246607-ssha-hotyat-arendovat-zemlyu-u-kazahstana-tokaev-podpisal-zakon/