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США выплатит Казахстану более 25 млн долларов за аренду земли в Алматы

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Флаг США
Флаг США. Иллюстративное фото: Al Messerschmidt/Getty Images

Правительству США в Алматы выдадут земельный участок в аренду для строительства американского консульского учреждения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, депутаты мажилиса ратифицировали межправительственное казахстанско-американское Соглашение о предоставлении правительству США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Штатов в городе Алматы.

Документ был подписан 27 сентября 2024 года в городе Нью-Йорке.

"Нормами Соглашения определяются порядок и условия предоставления земельного участка. Его площадь составляет 70593 квадратных метра, срок аренды - 49 лет. Арендная плата установлена в размере 25,3 млн долларов США и должна быть выплачена единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления документа в силу.

В соответствии с Соглашением правительство США освобождается от уплаты налогов и иных платежей в отношении земельного участка и здания консульства, за исключением арендной платы. При этом оно обязуется самостоятельно оплачивать все понесенные им расходы, связанные со строительством здания консульства, его содержанием и ремонтом, а также с оплатой коммунальных услуг согласно применимым нормативам и тарифам, действующим в Казахстане", - говорится в сообщении

Отмечается, что в качестве генерального подрядчика выступит компания из Америки, которая для строительства и обустройства здания сможет использовать материалы, предметы снабжения и товары, произведенные в США.

Они (подрядчики - прим.ред) будут освобождены от таможенных платежей, налогов на импорт и требований о получении разрешений.

Напомним, в начале года сообщалось, что депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусмотрена передача США в аренду участка земли в Алматы - для строительства помещений консульского учреждения.

"Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка площадью более 70 тысяч квадратных метров сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США в городе Алматы", - рассказала тогда депутат Айгуль Куспан.

Позже вице-министр иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса рассказал, где могут построить новое посольство США в Алматы.

Добавим, согласно информации на сайте посольства РК в США, дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки установлены 26 декабря 1991 года.

Посольство Казахстана в США открыто 30 октября 1992 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2230616-ssha-vyplatit-kazahstanu-bolee-25-mln-dollarov-za-stroitelstvo-konsulstva-v-almaty/