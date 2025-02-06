Токаева пригласили посетить Грузию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, приветствуя Ираклия Кобахидзе, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с переназначением на пост премьер-министра и пожелал дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо процветания грузинского народа.

Сообщается, что глава государства отметил динамичный прогресс Грузии в последние годы, подчеркнув значительные результаты проводимых реформ и впечатляющий рост экономики в 9,4 процента.

Президент высоко оценил всестороннее развитие казахско-грузинских отношений. По его словам, Грузия является надежным партнером Казахстана в Кавказском регионе, с которым нашу страну соединяют крепкие узы дружбы и тесные исторические связи.

"Казахстан и Грузия эффективно взаимодействуют на различных уровнях, включая сотрудничество между парламентами, правительствами и государственными органами", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В Акорде также сообщили, что Ираклий Кобахидзе выразил благодарность Токаеву за теплый прием и подчеркнул, что Казахстан стал одной из первых стран, которую он посетил после своего вступления в должность.

Премьер-министр заявил, что Грузия неуклонно нацелена на плодотворное развитие многоплановых отношений с Казахстаном.

"Укрепление политического и экономического сотрудничества имеет для нас огромное значение. Мы готовы активно поддерживать интересы Казахстана в различных форматах, включая многосторонние площадки", - сказал он.

Переговоры с участием президента Казахстана и премьер-министра Грузии. Фото: Акорда

Также сообщается, что глава грузинского правительства пригласил президента Казахстана посетить с визитом Грузию. Отдельное внимание собеседники уделили наращиванию объемов грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и модернизации транзитной инфраструктуры коридора.

В ходе беседы также были обсуждены перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, включая торговлю, энергетику, инвестиции, туризм, искусственный интеллект и цифровизацию, а также актуальные вопросы международной повестки и региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что в рамках официального визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе было подписано соглашение о том, что студенты из Казахстана смогут получать бесплатное образование в Грузии.

Добавим, что Ираклий Кобахидзе представлен был в качестве премьер-министра Грузии. Кобахидзе в феврале прошлого года. Как писала Русская служба Би-би-си, он является одной из ключевых фигур в правящей партии.