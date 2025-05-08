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Токаев провел переговоры с Вучичем (видео)

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Переговоры Токаева и Вучича
Переговоры Токаева и Вучича. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Белград в ноябре прошлого года, отметив его значимость для укрепления взаимопонимания и развития многопланового сотрудничества двух стран.

В частности, тогда были подписаны соглашения в сферах торговли и инвестиций, промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации, искусственного интеллекта, а также в военно-оборонной отрасли.

Александр Вучич заявил о заинтересованности сербской стороны в дальнейшем расширении стратегического партнерства с Казахстаном.

Главы государств подтвердили обоюдную приверженность реализации достигнутых ранее договоренностей и условились продолжить диалог по вопросам двусторонней и международной повестки в рамках предстоящего визита президента Сербии в Астану.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.

Ранее глава Казахстана провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пригласил его в Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2243250-tokaev-provel-peregovory-s-vuchichem/