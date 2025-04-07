Токаев назначил экс-министра юстиции послом Казахстана в Индии

Президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых перестановок - он назначил послов в Польше и Индии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Кирабаев Алим Серикович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Польша.

Указами главы государства:

Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша , он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству;

назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в , он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству; Ескараев Азамат Несипбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия.

Напомним, 4 января 2023 года Азамат Ескараев был назначен министром юстиции РК.

В феврале прошлого года, когда формировался новый состав правительства, Азамат Ескараев сохранил пост министра.

В начале этого года указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич освобожден от должности министра юстиции Республики Казахстан.

Добавим, в начале года президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Республики Казахстан в ряде стран, также освободив двух ранее назначенных послов от должностей. Так, указами главы государства были назначены послы в Египте, Хорватии, Португалии, Иорданском Хашимитском Королевстве, в Ираке и Палестине.

Также недавно Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств. Верительные грамоты вручили посол Республики Кипр Петрос Накузис, посол Японии Ясумаса Ииджима, посол Китайской Народной Республики Хань Чуньлинь, посол Австрийской Республики Андреа Бахер, посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба, посол Лаосской Народно-Демократической Республики Сипхандон Ойбуабудди, посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор, посол Королевства Дании Йеспер Вар, посол Республики Словения Аленка Сухадолник.