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Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом

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Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского турецкого народа.

В ходе беседы главы государств, отметив высокую динамику развития казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства, обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений.

Президенты по случаю предстоящего наступления месяца Рамазан пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.

Отмети, что в последний раз президенты Казахстана и Турции встречались в ноябре 2024 года в Баку на Всемирном климатическом саммите.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.

А до этого Токаев и Эрдоган вместе с другими лидерами Организации тюркских государств приняли Хартию Тюркского мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2223935-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-erdoganom/