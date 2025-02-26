Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского турецкого народа.
В ходе беседы главы государств, отметив высокую динамику развития казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства, обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений.
Президенты по случаю предстоящего наступления месяца Рамазан пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия и процветания.
Отмети, что в последний раз президенты Казахстана и Турции встречались в ноябре 2024 года в Баку на Всемирном климатическом саммите.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и договорились оказывать взаимную поддержку в рамках многосторонних структур.
А до этого Токаев и Эрдоган вместе с другими лидерами Организации тюркских государств приняли Хартию Тюркского мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2223935-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-erdoganom/