Абаев: Более 30 казахстанцев находятся в составе группировок в Сирии

В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахстанцев, еще 10 содержатся в лагерях пленных, подконтрольных курдам, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"В составе отдельных группировок в Сирии продолжают находиться более 30 казахстанцев. Большинство из них не намерено возвращаться на Родину. Некоторые планируют получить сирийское гражданство и остаться там на ПМЖ. Кроме того, в подконтрольных курдским формированиям лагерях "Аль-Холь" и Родж в Сирии находятся более 10 наших соотечественниц, также не собирающихся возвращаться на Родину", - заявил изданию посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Он заверил, что оснований для беспокойства в связи с возвращением воевавших в Сирии боевиков нет.

"Вопрос находится на особом контроле казахстанских спецслужб, имеющих богатый арсенал практических наработок по мониторингу, возвращению и экстрадиции наших граждан из Сирии, поэтому каких-либо опасений по поводу возможной деструктивной деятельности вернувшихся в Казахстане нет", - заявил Абаев.

В конце прошлого года замминистра иностранных дел Казахстана сообщал, что в основном в Сирии находятся женщины. Они ранее вышли замуж за граждан Сирии, родили детей. В целом, по данным ведомства, с Ближнего Востока и из сектора Газа вернулись 129 человек, из Ливана - 69 граждан.

Ранее мы публиковали историю казахстанки в ИГИЛ. Приехавшей в Сирию девушке всего 26 лет, но она уже была замужем за двумя джихадистами и родила от них пять детей.

Также жительница Караганды, вернувшаяся из Cирии в феврале этого года с пятью детьми, рассказала об ужасах войны и семи годах, проведенных в чужой стране.