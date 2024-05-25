"Надежный партнер Казахстана": Токаев направил телеграмму в одну из стран Ближнего Востока

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Королю Иордании - глава государства поздравил страну с днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником - Днем независимости.

Президент Токаев и король Иордании. Фото: akorda.kz

"Иордания - надежный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества", - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании - благополучия и процветания.

Напомним, президент Токаев и король Иордании Абдалла II виделись на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В марте прошлого года главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Абдалла II родился 30 января 1962 года в Аммане, Иордании. Старший сын короля Хусейна, преемником которого стал в 1999 году после его смерти.

Абдалла II получил образование в Великобритании и США, а в 1980 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, Англия. Впоследствии он служил в британских вооруженных силах, а также в вооруженных силах Иордании.