Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Надежный партнер Казахстана": Токаев направил телеграмму в одну из стран Ближнего Востока

Опубликовано:

Флаг Иордании
Флаг Иордании. Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Королю Иордании - глава государства поздравил страну с днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично поздравил Короля Абдаллу II бен аль-Хусейна и народ Иорданского Хашимитского Королевства с национальным праздником - Днем независимости.

Касым-Жомарт Токаев и король Иордании
Президент Токаев и король Иордании. Фото: akorda.kz

"Иордания - надежный партнер Казахстана на Ближнем Востоке и в арабском мире. Я высоко оцениваю Ваш личный вклад в развитие двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе между нашими народами и высоком уровне содержательного политического диалога. Уверен, мы и впредь будем прилагать совместные усилия с целью укрепления партнерства и вывода на новый уровень казахско-иорданского сотрудничества", - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Абдалле II дальнейших успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Иордании - благополучия и процветания.

Напомним, президент Токаев и король Иордании Абдалла II виделись на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В марте прошлого года главы государств обменялись поздравлениями по случаю начала священного для всех мусульман месяца Рамазан.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Абдалла II родился 30 января 1962 года в Аммане, Иордании. Старший сын короля Хусейна, преемником которого стал в 1999 году после его смерти.

Абдалла II получил образование в Великобритании и США, а в 1980 году окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте, Англия. Впоследствии он служил в британских вооруженных силах, а также в вооруженных силах Иордании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2106837-tokaev-pozdravil-korolya-iordanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.