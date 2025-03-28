Токаев поговорил по телефону с генсеком ООН

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В сообщении указано, что в ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ООН.

"Президент отметил значимость единогласно принятой резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании в Алматы Регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по институционализации Регионального центра.

Глава государства отметил, что в год 80-летия создания ООН, по-прежнему являющейся универсальной и безальтернативной организацией, важно направить усилия всех государств на соблюдение ее устава и общепризнанных принципов международного права", - сказано в сообщении.

В Акорде заявили, что генеральный секретарь высоко оценил миротворческие усилия Казахстана и его вклад в укрепление глобальной безопасности и устойчивое развитие.

Напомним, в начале этого месяца стало известно, что в Алматы появится региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Отмечалось, что президент Казахстана предложил разместить региональный центр ООН по ЦУР в Алматы во время своего выступления на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2019 года.

С инициативой по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана глава Казахстана Касым- Жомарт Токаев выступил также в мае 2023 года на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

Тогда казахстанский лидер отмечал важность усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

"Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - отмечал Токаев.