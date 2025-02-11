Токаев поговорил по телефону с президентом Европейского Совета и пригласил его в Казахстан
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Антониу Коштой.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.
️Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.
Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.
️В завершение разговора глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.
Напомним, Кошта стал председателем Совета ЕС летом 2024 года после проведения саммита в июне прошлого года, где согласовали кандидатуры на высшие руководящие посты в Европейском Союзе.
До этого он занимал пост премьер-министра Португалии, однако в 2023 году Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала.
На пост премьер-министра Португалии избирался три раза: в первый раз - в 2015 году, во второй - в 2019-м, в третий - в марте 2022-го.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2219903-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-evropeyskogo-soveta/