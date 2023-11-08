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Премьер Португалии подал в отставку из-за коррупционного скандала

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Антониу Кошта
Антониу Кошта. Фото: Patricia De Melo Moreira/AFP via Getty Images

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. В расследовании дела фигурируют министр, мэр города Синиш и другие чиновники.

Как пишет РБК, ссылаясь на португальские СМИ, Кошта обратился к нации и подтвердил информацию о своей отставке.

"Достоинство функций премьер-министра несовместимо с подозрением в каком-либо преступном деянии. Очевидно, что я подал заявление об отставке президенту республики", - цитирует издание.

По словам самого Кошта, его удивили новости о том, что против него заведут уголовное дело, однако он отметил, что "готов сотрудничать с судьей".

"Никакое противоправное деяние не тяготит мою совесть. Я верю в справедливость", - добавил он.

Издание сообщает, что расследование связано с концессиями на разведку лития на севере Португалии, проектом водородного завода в порту Синиш и инвестициями в крупный центр обработки данных. Дело возбуждено в связи с коррупцией и злоупотреблением полномочиями.

Euronews, ссылаясь на прокуратуру, уточняет, что следственный судья выдал ордеры на арест главы администрации Кошты Витора Эскариа, мэра города Синиш и еще трех человек из-за риска их бегства и ради сохранности улик.

Среди подозреваемых также - министр инфраструктуры Жуан Галамба и глава экологического ведомства страны.

Прокуратура, как пишет издание, заявила, что в ходе расследования было установлено, что "подозреваемые ссылались на имя премьер-министра" при осуществлении своей предполагаемой незаконной деятельности.

Литиевые рудники Португалии и проекты по производству зеленого водорода являются частью "зеленой" инициативы на континенте, продвигаемой ЕС, говорится в материале.

Как пишет ТАСС, Антониу Кошта родился 17 июля 1961 года в Лиссабоне. Окончил юридический факультет Университета Лиссабона, затем аспирантуру в Католическом университете Лиссабона, специализировался в области европейских исследований.

В разные годы был депутатом Городского собрания Лиссабона, мэром Лиссабона, депутатом парламента, госсекретарем по делам парламента, министром по делам парламента, министром юстиции, депутатом Европарламента.

На пост премьер-министра Португалии избирался три раза: в первый раз - в 2015 году, во второй - в 2019-м, в третий - в марте 2022-го.

"Третий срок Кошты на посту был омрачен волной скандалов и отставок, что отрицательно сказалось на его популярности в опросах общественного мнения. Более 10 министров и госсекретарей покинули свои посты из-за обвинений в коррупции и прочих неправомерных или сомнительных действиях", - говорится в материале агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044671-premer-ministr-portugalii-podal-v-otstavku-iz-za-korruptsionnogo-skandala-pod-sledstviem-mer-i-ministr/

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