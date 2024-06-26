Фон дер Ляйен идет на второй срок: в ЕС согласовали кандидатуры на высшие руководящие посты

Кандидатуры претендентов на высшие посты Евросоюза согласовали в преддверии саммита ЕС, где их должны утвердить - он должен состояться завтра, 27 июня, пишет DW.

Урсула фон дер Ляйен, которая в настоящее время является главой Еврокомиссии, остается на второй срок. Решение приняли накануне участники переговоров от консервативной Европейской народной партии (ЕНП), социал-демократов и либералов.

Отмечается, что для избрания фон дер Ляйен ей потребуется еще поддержка Европарламента, а это, как ометчает издвние, может произойти не ранее, чем на учредительном заседании его нового состава, которое пройдет в Страсбурге в середине июля.

Согласно договоренности, которую достигли участвовавшие в переговорах лидеры шести европейских стран, новым председателем Совета ЕС станет бывший глава правительства Португалии Антониу Кошта, он займет место Шарля Мишеля.

Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас займет пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности - он сменит Жозепа Борреля.