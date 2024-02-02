Новым премьером Грузии будет Ираклий Кобахидзе. Перемен в политике от него не ждут

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе представлен в качестве следующего премьер-министра Грузии. Кобахидзе, одна из ключевых фигур в правящей партии, меняется местами со своим предшественником на должности премьера Ираклием Гарибашвили, который стал новым председателем «Грузинской мечты».

О кадровых решениях, которые в правящей партии называют историческими, а в оппозиции фасадными, было объявлено на съезде «Грузинской мечты» 1 февраля.

Внеочередной съезд правящей партии открылся под звуки гимна Грузии. Основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили, которого критики властей обвиняют в единоличном и неформальном управлении страной, стоял рядом с будущим и уже бывшим премьерами. Именно он, согласно измененному уставу партии, представил кандидата в премьер-министры политсовету партии.

Ираклий Кобахидзе свое обращение в ранге кандидата в премьеры начал с благодарности и похвалы Иванишвили. Он назвал Иванишвили примером того, как нужно служить стране.

«В предыдущие годы каждый член команды внес свой вклад в продвижение нашей страны, но необходимо сказать — то, что в Грузии сегодня демократия, мир, экономический прогресс и страна получила статус кандидата в члены ЕС, в первую очередь, — заслуга Иванишвили», — заявил Кобахидзе.

45-летний Кобахидзе станет седьмым премьером «Грузинской мечты», которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили назначался на эту должность дважды.

Перестановки в правящей команде последовали через месяц после возвращения в политику Иванишвили, который стал почетным председателем правящей партии 30 декабря.

В тот же день были внесены изменения в устав партии, по которым именно он, почетный председатель партии, представляет кандидатуру в премьеры на одобрение политсовету.

«Историческое решение»

В новом кабинете, по словам Кобахидзе, кроме премьера, будет сменен только глава оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе. Все остальные министры сохранят свои портфели.

По словам Кобахидзе, он предложил всем членам правительства остаться, но Бурчуладзе сам пожелал покинуть должность, так как хочет перейти из политики в другую сферу. На его место будет представлена кандидатура депутата Ираклия Чиковани.

Доверие новому кабинету депутаты правящей партии намерены выразить на следующей неделе. Кобахидзе нужно заручиться поддержкой по меньшей мере 76 парламентариев.

В том, что парламент в нынешнем составе объявит доверие обновленному кабинету, сомнений практически нет, так как в парламентском большинстве сегодня 84 депутата.

Назначение Кобахидзе премьером в правящей партии называют «историческим моментом» для грузинской демократии. По словам председателя правящей партии Шалвы Папуашвили, впервые после перехода к парламентской республике премьер-министром станет кандидат, который перейдет в исполнительную власть из парламента.

«Это цель и идея парламентских демократий, когда имеющие парламентский опыт политики представлены в правительстве в лице премьера или на другой должности. Я думаю, что это придаст новую динамику отношениям между парламентом и правительством», — заявил Папуашвили.

Решение уйти в отставку за девять месяцев до парламентских выборов в Грузии сам Гарибашвили объяснил «внутренней демократией» в партии, которая открывает возможности другим успешным лидерам «Грузинской мечты». По словам Гарибашвили, ему в правящей команде предлагали остаться на должности премьера до лета, но он сам предпочел уйти именно сейчас.

Заявления представителей «Грузинской мечты» оппонентов властей не убеждают. Здесь уверены, что решение о перестановках в правящей партии было принято лично Иванишвили и служит его интересам, а не интересам населения Грузии

«Эта та же партия олигарха, и это тот же российский олигарх, который принимает решение. Перестановка пешек или других фигур на шахматной доске ничего не меняет для граждан», — сказала журналистам, комментируя перестановки в правительстве, Ана Нацвлишвили из партии «Лело для Грузии».

«Очередной насмешкой» над грузинским народом, которая ничего не меняет, назвал смену премьера экс-президент, ныне заключенный Михаил Саакашвили.

«Единственная цель этой банды — дальнейшее обогащение Бидзины и укрепление власти. Их совершенно не волнует судьба людей», — Саакашвили на своей странице в фейсбуке.

Профессор и политик

С тем, что рокировка ключевых фигур в правящей команде была решением Бидзины Иванишвили, соглашаются аналитики.

«Ни один из премьеров не остался на посту более трех лет. Видно, когда премьер срастается с креслом, его люди занимают различные позиции внутри правительства и он становится достаточно влиятельной фигурой, это уже действует на нервы Иванишвили», — говорит политолог Гиа Нодиа.

Перестановки в правящей команде, по его словам, означает понижение для Ираклия Гарибашвили, который считается верным кадром Иванишвили и уже дважды был премьером Грузии. Но, в отличие от предыдущих отставок, в этот раз ушедший с должности премьер остается в правящей партии. По предположению аналитика, причина такого решения — поддержка, которой пользуется Гарибашвили в крайне консервативном и антизападном сегменте электората «Грузинской мечты».

«На самом деле почетным или символическим председателем становится Гарибашвили, а реальным — как раз Иванишвили. Но тем не менее то, что он символически остается одним из лидеров, думаю, направлено на то, чтобы как-то успокоить этот консервативный фланг и показать, что их фаворит Гарибашвили остается, так сказать, в милости у государя», — говорит он.

У Кобахидзе, по словам политолога, в отличие от Гарибашвили, нет поддержки, в том числе и среди избирателей самой «Грузинской мечты», но это только усиливает доверие к нему со стороны Иванишвили.

«[Иванишвили привлекает в Кобахидзе] то, что он исполнительный, достаточно компетентный, и то, что у него нет никакой публичной поддержки. Его трудно представить независимой фигурой. Это устраивает Иванишвили, потому что он полностью его человек и зависит от него лично», — говорит он.

Юрист по образованию, профессор Тбилисского государственного университета Кобахидзе получил степень доктора права в Дюссельдорфском университете в Германии. До прихода в политику он работал в международных организациях, в том числе Программе развития ООН и Агентстве по международному развитию Соединенных Штатов (USAID).

Этот опыт, впрочем, не помешал ему выступать в авангарде обвинений в адрес неправительственного сектора и продвигать так называемый закон об иноагентах, который грузинские власти пытались безуспешно принять в Грузии весной прошлого года.

Политическая карьера Кобахидзе началась в 2015 году с должности исполнительного секретаря «Грузинской мечты». Во время парламентских выборов 2016 года, на которых «Грузинская мечта» одержала уже вторую победу, он был заместителем главы избирательного штаба правящей партии.

После выборов Кобахидзе стал председателем парламента. С этой должности он ушел в 2019 году, после вспыхнувших в Грузии многотысячных протестов по поводу приезда в Тбилиси и выступления с кресла спикера в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.

При этом он остался депутатом в парламенте и уже в 2021 году, после очередной победы на парламентских выборах «Грузинской мечты», сменил на должности председателя правящей партии Иванишвили.

Основатель правящей партии тогда во второй раз заявил, что уходит из политики.

Как и в 2013 году, критики властей считали уход Иванишвили из политики формальностью, считая, что он на самом деле продолжал управлять страной из-за кулис через подчиненную ему правящую команду.

Новый премьер — прежняя политика

От изменений в правительстве, по предположению аналитиков, не стоит ждать кардинальных перемен во внутренней или внешней политике Грузии, несмотря на то, что новому премьеру будет легче наладить коммуникацию с западными партнерами

«Гарибашвили, кажется, более искренний в своих антизападных высказываниях. Кобахидзе просто исполнитель, он перевернет пластинку очень легко. Если гипотетически Иванишвили захочет как-то улучшить отношения с Западом, Кобахидзе это сделать легче, потому что ему легче говорить с европейцами и американцами на их языке. Он это тоже умеет, но он очень хороший исполнитель, и раз такая установка дана, он очень агрессивный», — говорит Нодиа.

Сегодня, по его словам, ничего не указывает на то, что мотивом перестановок в правящей команде были изменения во внешней политике «Грузинской мечты».

Кобахидзе как и и поменявшийся с ним местами Ираклий Гарибашвили, выступает с резкой критикой в адрес оппонентов властей, а иногда и западных политиков, обвиняя их в попытках «втянуть Грузию в войну».

На второй день после полномасштабного российского вторжения в Украину Гарибашвили заявил о том, что Грузия не намерена вводить санкции против России.

Кроме получения статуса кандидата на вступление в ЕС Грузией в декабре прошлого года, бывший премьер и его соратники считают важным достижением визит Гарибашвили в КНР в июле этого года и установление стратегического партнерства с Китаем. Этот шаг вызвал немало критики и вопросов у прозападной оппозиции и в экспертных кругах.

Сменяющий Гарибашвили Ираклий Кобахидзе, по-видимому, придерживается той же политики. Во главе делегации депутатов правящей партии он уже побывал в Китае в этом году. Целью визита Кобахидзе назвал обеспечение реализации стратегического партнерства и углубление как экономических, так и политических отношений с Китаем.

«Грузинской мечте» все равно, с кем иметь дело, главное, чтобы этот партнер не требовал от них проведения реформ и демократизации», — считает специалист по международным отношениям Георгий Мелашвили.

Нынешняя политика «Грузинской мечты», по его словам, основана на получении выгоды правящей партией, даже в случае, если жертвой такой политики становятся долгосрочные интересы страны, в том числе интеграция Грузии в западные структуры.

«Эта линия, к сожалению, продолжится. От перестановки слагаемых сумма не меняется, как нам известно еще со школы. То, что мы поменяли одного Ираклия на другого, не изменит общую политику „Грузинской мечты“. То, что Кобахидзе может доходчиво доносить свою позицию, не меняет, к сожалению, саму позицию, и на Западе эту позицию прекрасно понимают», — говорит он.

Нина Ахметели

Би-би-си, Тбилиси