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Вышел анонс большого интервью Токаева

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете "Ана тілі". Оно будет опубликовано 3 января, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента.

3 января 2025 года в газете "Ана тілі" будет опубликовано обширное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

"В интервью президент даст оценку ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подведет итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначит приоритеты на предстоящий период", – сообщил Берик Уали.

Несколько дней назад пресс-секретарь Токаева рассказывал, какую работу проделал президент за уходящий год.

В тот же день стало известно, что президент своим указом объявил 2025-й годом рабочих профессий в Казахстане.

Еще из событий прошлой недели – президент побывал в Санкт-Петербурге, где принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2207006-tokaev-dal-obshirnoe-intervyu-gazete-ego-opublikuyut-v-nachale-yanvarya/

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