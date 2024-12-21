Токаев выразил соболезнования президенту Германии

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическими событиями в Магдебурге, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия на рождественской ярмарке.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты с дружественным народом Германии, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Напомним, 20 декабря в Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку - инцидент произошел в городе Магдебург. В результате наезда погибли и пострадали люди.

По информации "Русской службы Би-Би-Си", по последним данным, по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли, десяти получили ранения в результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в городе Магдебурге на востоке Германии. По предварительной версии, наезд был преднамеренным, за рулем сидел выходец из Саудовской Аравии, который живет в Германии с 2006 года. Он задержан, мотивы его атаки неизвестны.