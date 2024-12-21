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Автомобиль протаранил рождественскую ярмарку в Германии (фото, видео)

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Место преступления
Место преступления. Фото: Heiko Rebsch/picture alliance via Getty Images

20 декабря в Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку - инцидент произошел в городе Магдебург. В результате наезда погибли и пострадали люди.

По информации BILD, погибли по меньшей мере 11 человек, 80 получили ранения.

Рождественская ярмарка была закрыта после атаки, а также остановлено трамвайное движение.

Издание DW сообщает о двух жертвах и 60 пострадавших - 15 с тяжелыми ранениями. Также сообщается, что водитель автомобиля, наехавшего на полной скорости на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, - уроженец Саудовской Аравии. Он работал в Германии врачом-психиатром.

Со ссылкой на местные СМИ издание пишет, что мужчина проживал в городе Бернбурге, расположенном в 50 км от Магдебурга. Он имел разрешение на долгосрочное пребывание в Германии.

Появилась информация о том, что этот мужчина давал советы женщинам из Саудовской Аравии, как им бежать из этой страны. Кроме того, у него был собственный сайт, посвященный предоставлению политического убежища в Германии.

На официальном сайте администрации города говорится, что мэр Симона Боррис выразила вечером глубокие соболезнования. В знак траура все культурные учреждения города, включая театр, кукольный театр и музеи, останутся закрытыми в течение следующих нескольких дней.

Трагедию прокомментировал и федеральный канцлер.

"Сообщения из Магдебурга заставляют предполагать худшее. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы стоим на их стороне и на стороне жительниц и жителей Магдебурга. Моя благодарность посвящена самоотверженным спасательным службам в эти тревожные часы", - написал канцлер Германии Олаф Шольц в публикации на платформе Х.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203107-avtomobil-protaranil-rozhdestvenskuyu-yarmarku-v-germanii-foto-video/

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