Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Атака на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге. Что известно

Опубликовано:

Место преступления
Место преступления. Фото: John MacDougall/AFP via Getty Images

По последним данным, по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли, десяти получили ранения в результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в городе Магдебурге на востоке Германии. По предварительной версии, наезд был преднамеренным, за рулем сидел выходец из Саудовской Аравии, который живет в Германии с 2006 года. Он задержан, мотивы его атаки неизвестны.

Как сообщил глава правительства земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, подозреваемый в наезде — 50-летний мужчина, выходец из Саудовской Аравии, врач-психиатр. Он приехал в Германию в 2006 году учиться, позднее был признан беженцем. У него постоянный вид на жительство в стране.

Подозреваемый, как полагают, действовал в одиночку.

Ранее власти Магдебурга сообщали, что в результате наезда пострадали 68 человек, из них 15 получили тяжелые травмы. Теперь официально подтверждена информация о четырех погибших.

По данным агентства AFP, автомобиль, предположительно черный BMW, на большой скорости въехал в толпу и пронесся сквозь нее еще порядка 400 метров. Машина, вероятно, была арендованной.

Очевидцы событий рассказали Reuters, что из-за высокой скорости, с которой двигалась машина, людей буквально отбрасывало от нее.

На видео, запечатлевшем момент задержания, мужчина сам выходит из автомобиля и ложится на асфальт, держа руки над головой.

Правоохранители считают, что наезд был преднамеренным, подозреваемый действовал в одиночку. Взрывчатки в машине не найдено. Исходя из этого, следователи полагают, что опасности для жителей Магдебурга после задержания подозреваемого больше нет, однако место происшествия и ранним утром субботы оставалось оцепленным.

Мотив атаки по-прежнему неизвестен. Агентство dpa со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый не был замечен в связях с исламистами. Насколько можно судить по его аккаунтам в соцсетях, задержанный, напротив, был критиком ислама.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило атаку, сообщает Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, посетит Магдебург в субботу. Он выразил сочувствие пострадавшим и сказал, что его мысли — с жертвами и их близкими.

В ноябре федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер предупреждала, что рождественские ярмарки как потенциальные цели атак экстремистов находятся под особым контролем правоохранителей, и призвала их посетителей быть бдительными, напоминает Reuters.

В июне 2022 года автомобиль проехал через толпу на одной из оживленных улиц Берлина, после чего врезался в магазин косметики. Тогда один человек погиб и более 30 получили ранения.

В 2016 году грузовик въехал в людей на рождественской ярмарке в центре немецкой столицы. За рулем был Анис Амри, выходец из Туниса, который получил отказ в представлении убежища в Германии. По версии правоохранителей, у него были контакты с исламистами. Амри был застрелен полицейскими при попытке задержания в Италии несколько дней спустя. Жертвами атаки стали 12 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203175-ataka-na-rozhdestvenskuyu-yarmarku-v-nemeckom-magdeburge-chto-izvestno/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Бой тысячелетия». Как Усик и Фьюри готовятся к реваншу Спутниковые снимки говорят о перемещении техники на российских военных базах в Сирии Пять человек, помогавших скрыть убийство венесуэльского рэпера Кансерберо, получили тюремные сроки

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie