Атака на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге. Что известно

По последним данным, по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли, десяти получили ранения в результате наезда автомобиля на людей на рождественской ярмарке в городе Магдебурге на востоке Германии. По предварительной версии, наезд был преднамеренным, за рулем сидел выходец из Саудовской Аравии, который живет в Германии с 2006 года. Он задержан, мотивы его атаки неизвестны.

Как сообщил глава правительства земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, подозреваемый в наезде — 50-летний мужчина, выходец из Саудовской Аравии, врач-психиатр. Он приехал в Германию в 2006 году учиться, позднее был признан беженцем. У него постоянный вид на жительство в стране.

Подозреваемый, как полагают, действовал в одиночку.

Ранее власти Магдебурга сообщали, что в результате наезда пострадали 68 человек, из них 15 получили тяжелые травмы. Теперь официально подтверждена информация о четырех погибших.

По данным агентства AFP, автомобиль, предположительно черный BMW, на большой скорости въехал в толпу и пронесся сквозь нее еще порядка 400 метров. Машина, вероятно, была арендованной.

Очевидцы событий рассказали Reuters, что из-за высокой скорости, с которой двигалась машина, людей буквально отбрасывало от нее.

На видео, запечатлевшем момент задержания, мужчина сам выходит из автомобиля и ложится на асфальт, держа руки над головой.

Правоохранители считают, что наезд был преднамеренным, подозреваемый действовал в одиночку. Взрывчатки в машине не найдено. Исходя из этого, следователи полагают, что опасности для жителей Магдебурга после задержания подозреваемого больше нет, однако место происшествия и ранним утром субботы оставалось оцепленным.

Мотив атаки по-прежнему неизвестен. Агентство dpa со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый не был замечен в связях с исламистами. Насколько можно судить по его аккаунтам в соцсетях, задержанный, напротив, был критиком ислама.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило атаку, сообщает Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, посетит Магдебург в субботу. Он выразил сочувствие пострадавшим и сказал, что его мысли — с жертвами и их близкими.

В ноябре федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер предупреждала, что рождественские ярмарки как потенциальные цели атак экстремистов находятся под особым контролем правоохранителей, и призвала их посетителей быть бдительными, напоминает Reuters.

В июне 2022 года автомобиль проехал через толпу на одной из оживленных улиц Берлина, после чего врезался в магазин косметики. Тогда один человек погиб и более 30 получили ранения.

В 2016 году грузовик въехал в людей на рождественской ярмарке в центре немецкой столицы. За рулем был Анис Амри, выходец из Туниса, который получил отказ в представлении убежища в Германии. По версии правоохранителей, у него были контакты с исламистами. Амри был застрелен полицейскими при попытке задержания в Италии несколько дней спустя. Жертвами атаки стали 12 человек.