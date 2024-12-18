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Токаев и президент Гвинеи-Бисау приняли совместное заявление

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Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало
Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало. Фото: Акорда

По итогам переговоров президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау, Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало приняли совместное заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

  1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Гвинея-Бисау об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов;
  2. Меморандум о политических и дипломатических консультациях между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау;
  3. Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и министерством транспорта, телекоммуникаций и цифровой экономики Республики Гвинея-Бисау.

Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Позже состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2201799-tokaev-i-prezident-gvinei-bisau-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie/

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