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"Наши отношения - образцовые": Токаев принял главу МИД России Лаврова

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Касым-Жомарт Токаев и Сергей Лавров
Президент и глава МИД РФ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Астану с рабочим визитом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, прибывшим в Астану с рабочим визитом, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Касым-Жомарт Токаев отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран.

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента России в Казахстан.

"К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс нашему стратегическому партнерству и союзничеству", – сказал президент Токаев.

Делегация России
Делегация России. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сергей Лавров заверил, что все ключевые вопросы многогранного сотрудничества России и Казахстана, в том числе повестка предстоящего визита, обстоятельно отрабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран

Глава МИД России выразил признательность президенту Касым-Жомарту Токаеву за организацию в Астане научно-практической конференции, посвященной 80-летию МГИМО, которая получила широкий резонанс в дипломатических кругах и СМИ.

Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур и интеграционных объединений.

Отметим, что Владимир Путин прилетит в Астану 27 ноября. Перед этим в столице Казахстана он был в июле, на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним также, что в последний раз Токаев и Лавров виделись в мае этого года. Тогда глава российского МИД прибыл в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2184558-tokaev-prinyal-glavu-mid-rossii-sergeya-lavrova/

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