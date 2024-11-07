Путин посетит Казахстан в ноябре

О предстоящем визите президента России Владимира Путина в Казахстан стало известно на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане сегодня проходит встреча главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где Нуртлеу сообщил о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Казахстан.

Глава МИД сообщил, что государственный визит состоится 27 ноября.

Напомним, крайний раз Владимир Путин был в Астане в июле, когда принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

В дни саммита с ним встретился Касым-Жомарт Токаев, который выразил признательность Владимиру Путину за участие в работе Саммита ШОС, а также отметил значительный вклад России в дело укрепления "шанхайского духа".

Токаев тогда высказался о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом осенью, совместив его с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.