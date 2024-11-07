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Путин посетит Казахстан в ноябре

Опубликовано:

Владимир Путин
РФ президенті Владимир Путин. Фотосурет: t.me/news_kremlin

О предстоящем визите президента России Владимира Путина в Казахстан стало известно на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане сегодня проходит встреча главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где Нуртлеу сообщил о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Казахстан.

Глава МИД сообщил, что государственный визит состоится 27 ноября.

Напомним, крайний раз Владимир Путин был в Астане в июле, когда принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

В дни саммита с ним встретился Касым-Жомарт Токаев, который выразил признательность Владимиру Путину за участие в работе Саммита ШОС, а также отметил значительный вклад России в дело укрепления "шанхайского духа".

Токаев тогда высказался о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом осенью, совместив его с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2184431-putin-posetit-kazahstan-v-noyabre/

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