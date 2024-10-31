Токаеву подарили книгу о его отце

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на полях заседания Совета иностранных инвесторов встретился с представителем польской фармкомпании, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Акорды, на полях заседания Совета иностранных инвесторов президент встретился с представителем польской фармкомпании Ежи Стараком.

Касым-Жомарт Токаев и Ежи Старак. Фото: Акорда

В ходе встречи Ежи Старак подарил Касым-Жомарту Токаеву биографический сборник об известном казахском писателе-фронтовике Кемеле Токаеве, участвовавшем в освобождении Польши от фашистских захватчиков. Издание опубликовано при поддержке Польско-казахстанской исторической комиссии.

Напомним, сегодня глава государства провел 36-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. В ходе мероприятия также выступили президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, президент компании Alstom по регионам Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю Делеони, главный исполнительный директор ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев.

Также Касым-Жомарт Токаев принял президента Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании Microsoft по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов.