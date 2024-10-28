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Токаев направил телеграмму в Чехию

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Токаев направил телеграмму президенту Чехии
Касым-Жомарт Токаев и Петр Павел. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Чешской Республики Петра Павела с Днем независимости, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По информации Telegram-канала Акорды, в своей поздравительной телеграмме глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу и всему народу Чехии благополучия и процветания", - сказано в сообщении Акорды.

Напомним, несколько дней назад президент Чехии Петр Павел и главы других государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики Казахстан.

На прошлой неделе президент Казахстана принял в Астане главу иностранного министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. Он передал приглашение президента Чехии Петра Павла посетить Прагу с официальным визитом.

Добавим, пост главы государства Чехии Петр Павел занимает с января 2023 года. СМИ сообщали, что Павел стал первым представителем бывших соцстран, который занимал высший военный пост в НАТО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2177834-v-chehiyu-otpravili-telegrammu-ot-tokaeva/

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