Президент Чехии Петр Павел попал в больницу

Президент Чехии Петр Павел получил травму, катаясь на мотоцикле. 62-летнего главу государства госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В канцелярии чешского лидера журналистам сообщили, что травма несерьезная, однако какое-то время пробудет под наблюдением в Центральном военном госпитале.

Врачи также подтвердили, что полученные президентом травмы не угрожают его жизни. А в правоохранительных органах, комментируя инцидент, уточнили, что авария произошла на закрытой спортивной трассе.

Издание отмечает, что Павел известен своей страстью к мотоциклам. Ему принадлежит BMW GS1250. Он увлекался ездой на мотоцикле, будучи главой военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах), и не оставил свое увлечение, став президентом. В качестве охраны его сопровождают полицейские на мотоциклах, отмечает издание.

В апреле чешский лидер поранился во время стрельбы из длинноствольного оружия. Во время его визита в Злинский край журналисты обратили внимание на рану над правой бровью, которую Павел прикрывал носовым платком.

Напомним, пост главы государства отставной генерал Петр Павел занимает с января 2023 года.