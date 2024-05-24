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Президент Чехии Петр Павел попал в больницу

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Петр Павел
Петр Павел. Фото: Tomas Tkacik / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Президент Чехии Петр Павел получил травму, катаясь на мотоцикле. 62-летнего главу государства госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В канцелярии чешского лидера журналистам сообщили, что травма несерьезная, однако какое-то время пробудет под наблюдением в Центральном военном госпитале.

Врачи также подтвердили, что полученные президентом травмы не угрожают его жизни. А в правоохранительных органах, комментируя инцидент, уточнили, что авария произошла на закрытой спортивной трассе.

Издание отмечает, что Павел известен своей страстью к мотоциклам. Ему принадлежит BMW GS1250. Он увлекался ездой на мотоцикле, будучи главой военного комитета НАТО (в 2015-2018 годах), и не оставил свое увлечение, став президентом. В качестве охраны его сопровождают полицейские на мотоциклах, отмечает издание.

В апреле чешский лидер поранился во время стрельбы из длинноствольного оружия. Во время его визита в Злинский край журналисты обратили внимание на рану над правой бровью, которую Павел прикрывал носовым платком.

Напомним, пост главы государства отставной генерал Петр Павел занимает с января 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106132-prezident-chehii-petr-pavel-popal-v-bolnicu/

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