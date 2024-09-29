"Привилегированный партнер": генсек ООН о Казахстане

Глава МИД РК Мурат Нуртлеу встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

По данным пресс-службы МИД, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, находящиеся в фокусе 79-й сессии генеральной ассамблеи ООН, в том числе в рамках инициативы по созданию регионального центра ООН по устойчивому развитию в Центральной Азии и Афганистане в Алматы.

Нуртлеу также проинформировал о приоритетах внешней политики Казахстана и проводимых в нашей стране социально-экономических и политических реформах, в частности, озвученных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в последнем послании народу Казахстана в сентябре 2024 года.

Генеральный секретарь ООН высоко оценил вклад Казахстана в дело укрепления мира и безопасности в мире.

"Для нас Казахстан является привилегированным партнером, опорой мультилатерализма, проводником диалога между культурами, религиями и цивилизациями. Ваша страна, будучи фундаментальным столпом Центральной Азии, является мостом между Востоком и Западом. Отдельно хочу выразить благодарность вашей стране за постоянную поддержку инициативам ООН, в частности, за продвижение создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию в Центральной Азии и Афганистане в Алматы, который я посетил лично в рамках участия в Саммите ШОС в июле 2024 года", - подчеркнул генсек ООН.

Напомним, ранее министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу выступил на общих дебатах 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Среди прочих, он поднял вопросы ядерной безопасности и отмены смертной казни.

Отметим, что в июле текущего года Антониу Гутерриш посетил Алматы и Астану, где провел встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН. Генеральный секретарь был приглашен на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Астане 4 июля.

В сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития. Тогда лидер Казахстана высказал ряд предложений.

В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в Нью-Йорке на открытии дебатов 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В своем выступлении глава государства акцентировал внимание на геополитических конфликтах, происходящих в мире.